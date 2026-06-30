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ARA MATEIX

Es registren talls de llum als barris de Collblanc i la Florida de l'Hospitalet de Llobregat

Societat

  • La incidència a diversos municipis ha quedat resolta de matinada però encara es produeixen problemes en alguns carrers -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de juny de 2026 a les 10:07

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha confirmat que alguns carrers dels barris de Collblanc i la Florida del municipi pateixen encara talls de llum aquest dimarts al matí. La incidència que va afectar diversos municipis dilluns ha quedat resolta abans de les 5 de la matinada, però fonts d'Endesa han explicat a l'ACN que continuen produint-se interrupcions puntuals perquè alguns grups electrògens que es van instal·lar no funcionaven correctament i s'han hagut de substituir. L'avaria es va donar a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà.

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