Uns 17.000 barcelonins recuperen el servei elèctric després d'hores sense llum per una avaria

Un total de 17.000 veïns de l'àrea de Barcelona han recuperat aquest dimarts cap a les 4.55 hores el servei elèctric després de més de 7 hores sense llum, tal com ha informat Protecció Civil en un missatge a X. L'afectació, que es dóna per finalitzada, s'ha produït per una avaria en un cable proper a la subestació elèctrica de Collblanc, a Barcelona, i ha deixat sense subministrament abonats a Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nEstrenen un sistema que permet apagar el 90% dels incendis per la sega amb un pla pilot al Bages-Moianès Pere Fontanals\r\n\r\n