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Uns 17.000 barcelonins recuperen el servei elèctric després d'hores sense llum per una avaria

Societat

  • Una persona obre l'interruptor del llum d'una casa

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de juny de 2026 a les 07:25

Un total de 17.000 veïns de l'àrea de Barcelona han recuperat aquest dimarts cap a les 4.55 hores el servei elèctric després de més de 7 hores sense llum, tal com ha informat Protecció Civil en un missatge a X. L'afectació, que es dóna per finalitzada, s'ha produït per una avaria en un cable proper a la subestació elèctrica de Collblanc, a Barcelona, ​​i ha deixat sense subministrament abonats a Barcelona, ​​Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

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