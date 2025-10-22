Estàs esperant un paquet? Compte que no t'estafin

Esperes rebre algun paquet a casa aquests dies? Estigues alerta, des de l'Agència de Ciberseguretat Catalana han emès un avís per advertir la població sobre una onada de suplantació d'identitat en el sector del repartiment de paquets i missatges. Segons informen, els atacants aprofiten l'espera de lliuraments per enganyar els destinataris amb missatges fraudulents que es fan passar per les empreses de logística.
Els ciberdelinqüents envien missatges massius amb suposades incidències relacionades amb els paquets, com ara taxes a la duana, errors amb l'adreça o manca d'informació dels destinataris. Aquests missatges, que aparentment arriben sota el nom de companyies legítimes, solen incloure enllaços que redirigeixen a pàgines falsificades dissenyades per robar dades personals i fer-ne un mal ús.
Des de l'Agència de Ciberseguretat recomanen extremar precaucions a l'hora de rebre missatges d'aquest tipus que sol·licitin informació personal o que incloguin enllaços sospitosos. Cal estar alerta i verificar el remitent de qualsevol missatge.
Com detectar un SMS fraudulent?
L'Agència de Ciberseguretat Catalana dona alguns consells per saber si un missatge és fals i forma part d'una ciberestafa en què perdràs diners. En primer lloc, avisen, que una pista per identificar-ho és fixar-se en el remitent, si aquest no és conegut, no li hem de fer cas. Tot i que cal tenir en compte que a vegades els atacants aconsegueixen que el missatge s’integri dins la cadena de missatges legítims o aconsegueixen una aparença similar a la de l’empresa suplantada, una tècnica que s'anomena "manipulació de remitent".
Després, cal fixar-se en el contingut del missatge. Sovint conté errors gramaticals o ortogràfics si el missatge és una traducció automàtica, fet que dona una pista que no és un missatge d'una empresa o entitat oficial sinó que és fals. A més, quan les adreces que apareixen als enllaços són estranys i no es corresponen amb el nom de l’empresa, estan escurçats o tenen caràcters estranys, també és un indicatiu que és una possible estafa.
Una altra prova incriminatòria és quan el text insta la víctima a fer pagaments o a actuar ràpidament: aquest és un dels trets d’identitat més característics d’aquest tipus d’estafes. En cas de dubte és millor contactar directament amb l’empresa a través dels canals de comunicació habituals.