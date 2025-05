Europa va notar problemes a la xarxa mitja hora abans de l'apagada

La xarxa elèctrica europea va registrar dos períodes d'oscil·lacions de potència i freqüència durant la mitja hora prèvia a l'apagada. Abans que Espanya i Portugal quedessin a fosques, les incidències a Europa van ser entre les 12.03 h i les 12.07 h i les 12.19 h i les 12.21 h.

Segons informa la xarxa europea de gestors de xarxes de transport d'electricitat (Entso-e, per les sigles en anglès), aquestes oscil·lacions es van observar a la zona síncrona d'Europa continental i tant Espanya (Red Eléctrica) com França (RTE) van prendre mesures per mitigar-les.

En canvi, en el moment de l'incident, recull Entso-e, no es van registrar oscil·lacions i les variables del sistema es trobaven dins del rang d'operació normal. Abans de l'incident, els programes d'intercanvi internacional d'Espanya eren de 1.000 MW a França, 2.000 MW a Portugal i 800 MW al Marroc, tots en direcció d'exportació.

Així ho apunta un comunicat de la xarxa europea que recopila diverses dades i la cronologia dels fets del 28 d'abril passat, quan l'apagada elèctrica va afectar la península Ibèrica a les 12.33 h. D'acord amb la cronologia publicada, a les 12.33 h el sistema ibèric va "col·lapsar" per complet i les línies d'alta tensió entre França i Espanya van deixar de transmetre energia i el sistema no es va restaurar del tot fins a les 04.00 h.

La xarxa europea de gestors afirma que d'acord amb les primeres informacions l'apagada va ser resultat d'una "seqüència complexa d'esdeveniments" però matisa que tota la informació publicada fins a la data està subjecta als resultats d'una investigació "detallada".

Aquesta investigació tot just s'ha posat en marxa i anirà a càrrec d'un grup d'experts, segons ha informat Entso-e. La investigació la lideraran Klaus Kaschnitz i Richard Balog i compta amb diversos experts designats, entre els quals David Alvira de Red Eléctrica.

La investigació es dividirà en dues fases: en la primera els experts recopilaran i analitzaran totes les dades disponibles i en la segona es faran recomanacions per ajudar a prevenir incidents similars en el futur.