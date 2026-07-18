Extingit un incendi a l'exterior d'una nau industrial de Sant Boi de Llobregat

Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest dissabte un incendi que s'ha declarat a l'exterior d'una nau industrial del carrer Extremadura de Sant Boi de Llobregat. L'avís s'ha rebut a les 13.46 hores i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, que han treballat per controlar un foc que, en arribar, estava totalment desenvolupat.\r\n\r\nSegons han informat els Bombers a través de les xarxes socials, l'incendi ja ha quedat completament extingit i no hi ha hagut cap persona afectada. De moment, no han transcendit les causes que han originat el foc ni si s'han produït danys materials a la nau industrial.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nAlerta per risc extrem d'incendi en 21 municipis\r\n\r\n