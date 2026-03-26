Fiscalia pica el crostó a Albiol pel desallotjament del B9

La Fiscalia s'ha mostrat força contundent amb la gestió del desallotjament de l'antic institut B9 de Badalona el desembre passat per part del seu alcalde, Xavier Garcia Albiol. En un dur escrit signat el 10 de març, la Fiscalia retreu al consistori que no oferís aixopluc als desallotjats. Segons han detallat a l'ACN fonts del ministeri fiscal, aquells dies l'Ajuntament no va fer cap actuació de suport ni va oferir "cap mena d'ajuda" a les persones del B9: "La majoria es va quedar al carrer malgrat les inclemències meteorològiques", apunten les mateixes fonts.
L'escrit també apunta que aquesta paràlisi es va mantenir en el temps i tampoc es va actuar quan l'assentament es va traslladar sota el pont de la C-31, que va acabar desallotjant-se aquesta mateixa setmana. L'escrit de la Fiscalia, que va avançar El País, conclou que l'Ajuntament de Badalona va incomplir amb les directrius judicials per al desallotjament, les quals els donaven permís per accedir a l'edifici, però obligava a reallotjar a totes les persones que vivien en aquell equipament. I, a més, que els instava a fer un seguiment posterior sobre el seu estat. Unes qüestions que, a parer del ministeri fiscal, "no s'han complert".
A més, em aquest escrit contundent, la Fiscalia també conclou que el consistori badaloní no té cap protocol per atendre a les persones sense llar de la ciutat: "S'aporta un informe on en síntesi s'indica que manca de tal protocol, afegint al mateix que no estarien obligats per la legislació vigent en la matèria, però que utilitzen una metodologia per a les situacions de persones sense llar", apunten des del ministeri fiscal en la missiva.
Segona estirada d'orelles de la Fiscalia
No és la primera vegada que la Fiscalia pica el crostó a Albiol per la seva gestió de la crisi del B9. El passat mes de desembre, poc després del desallotjament, el ministeri fiscal ja va demanar explicacions al batlle badaloní per la gestió dels migrants desallotjats. En concret, el desembre, la Fiscalia ja va demanar tota la informació sobre l'actuació policial al contenciós administratiu que la va autoritzar.
El desnonament, però, només va ser el preludi de la persecució posterior que han patit les persones desallotjades de l'antic institut, la majoria migrants. Primer se'ls va fer fora de l'institut, després se'ls va impedir quedar-se a una plaça o cuinar a l'espai públic, més tard els van vetar d'accedir a una parròquia i, per acabar, se'ls va expulsar d'altres immobles buits que havien intentat ocupar. Moltes d'aquelles persones van acabar sota un pont, en ple temporal de pluges.