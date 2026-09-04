Illa es compromet des d’Ucraïna a mantenir «l’esforç de cooperació» de Catalunya

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha compromès aquest divendres a mantenir "l’esforç de cooperació" de Catalunya amb Ucraïna en l’àmbit mèdic, amb material, recursos i assistència. Ho ha fet durant el segon dia de la seva visita oficial al país, on també ha visitat un hospital militar de la Guàrdia de Frontera al costat de sor Lucía Caram.\r\n\r\nCatalunya ha destinat 57,5 milions d’euros a Ucraïna des de l’inici de la invasió russa el febrer del 2022. Durant el viatge, el Govern ha anunciat una nova aportació de 800.000 euros al Fons Humanitari per a Ucraïna de les Nacions Unides, que se suma als 295.000 euros aportats el 2024. Illa també s’ha reunit amb el ministre d’Exteriors ucraïnès, Andrii Sybiha, amb empresaris i ha participat en una ofrena floral als soldats ucraïnesos morts. Durant la visita a l’hospital militar, ha reivindicat el paper de la Guàrdia de Frontera i del sistema de defensa ucraïnès: "S’estan defensant ells i ens estan defensant".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nIlla trasllada al ministre d'Exteriors ucraïnès el suport català al procés d'adhesió d'Ucraïna a la UE\r\n\r\n