Impulsen un projecte d'habitatge social i sostenible al barri del Poble-sec de Barcelona

Un projecte d’habitatge assequible i sostenible està impulsant un edifici en un espai en desús del barri del Poble-sec. Es tracta de WikiHousing, una iniciativa pionera que explora fórmules per oferir pisos als joves. L’immoble, situat al passeig Exposició, 38, s’està aixecant amb mòduls prefabricats de fusta, cosa que rebaixa els terminis de l’obra més del 50% en comparació amb una construcció convencional. “Creix a raó d’una planta per setmana”, ha afirmat l’arquitecte i coordinador del projecte, David Juárez. D’aquesta manera, segons ha apuntat, en sis setmanes estarà acabat el bloc.
El coordinador de la iniciativa ha posat l’accent en l’ús de la fusta, a més de “perquè és un material natural”, perquè captura el carboni atmosfèric durant la construcció. “Ve incorporat”, ha puntualitzat Juárez. L’edifici tindrà quatre plantes, un pis en cadascuna d’uns 50 metres quadrats, i comptarà amb zones comunitàries. Alhora, ha subratllat que “està concebut perquè no necessiti ni calefacció ni aire condicionat”.
Per una altra part, l’arquitecte ha concretat que l’edifici comptarà amb “un sistema de reutilització d’aigües grises” i que servirà per al rec de les plantes i descarregar els lavabos, entre altres usos. A la vegada, disposarà de plaques fotovoltaiques que s’instal·laran sobre una pèrgola a la part superior. Una instal·lació que facilitarà HolaLuz i la presidenta de la companyia, Carlota Pi, ha matisat que “no serà autoconsum sinó que es crearà una comunitat energètica, perquè tota l’energia” l’utilitzin tant els inquilins com “els veïns”.
El quart tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha recalcat que el projecte tingui lloc al Poble-sec, “un barri obrer i que es construeix en la mesura que la comunitat va construint”. Valls ha assegurat que es “necessita innovació” però a gran escala, especialment en l’àmbit de l’habitatge. Ha destacat que “és un projecte social, ecològic, flexible i és reproduïble en si mateix i pot ser ràpid i comunitari”.
L’obra és una col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, propietari del solar i ha aportat un 45% del cost (468.882 euros), i els promotors de la iniciativa. Els arquitectes de l’estudi Straddle 3 s’han encarregat de dissenyar l’immoble, i també hi ha participat la consultora ambiental Societat Orgànica i l’Institut de Recerca Urbaana de Barcelona (IDRA). Un cop estigui enllestit l’immoble passarà al parc públic i es destinarà a joves d’entre 18 i 30 anys inscrits al registre d’Habitatges de Protecció Oficial (HPO).
WikiHousing és una iniciativa creada per Straddle3, Societat Orgànica i l’IDRA, constituïdes en una Unió Temporal d’Empreses (UTE). El projecte va arrencar amb l’impuls de BIT Habitat, que el va seleccionar com a guanyador a la convocatòria La Ciutat Proactiva 2021.