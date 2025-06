Incendi als camps propers a l'aeroport del Prat

Casualitats del destí han volgut que un incendi hagi afectat la zona d'hortes del Delta del Llobregat el mateix dia que s'anuncia l'ampliació de l'aeroport. Els Bombers han explicat a través de les xarxes socials que han rebut un avís minuts després de les 14 hores d'aquest dimarts, però que el foc ja ha quedat pràcticament encerclat.

Tal com ha explicat el cos de Bombers, a la zona han cremat canyissars, bales de palla i plàstics derivats de l'activitat agrícola. Per ara, no hi ha hagut cap afectació a l'activitat aeroportuària mentre que els efectius dels Bombers ja estan remullant el terreny amb nou dotacions. L'incendi ha afectat una superfície d'1,2 hectàrees, segons els càlculs efectuats per Agents Rurals.

🔴 Un incendi crema als camps propers a l'aeroport del Prat coincidint amb l'anunci de l'ampliació



Anunci de l'ampliació de l'aeroport

El president Salvador Illa ha anunciat aquest dimarts la proposta per ampliar l'aeroport del Prat. El pla del Govern planteja l'ampliació de la tercera pista 500 metres. L'extensió total serà de 3.160 metres de longitud -ara és de 2.660- i això, argumenta l'empresariat i la patronal, i els defensors de l'ampliació, permetrà més vols intercontinentals amb el continent asiàtic o la costa oest dels Estats Units. La previsió és passar dels 55 milions de passatgers anuals fins als 70 milions, amb una reforma que implica una inversió d'Aena de 3.200 milions d'euros, i que hauria d'estar enllestida el 2033.

Amb l'ampliació, el Govern vol aconseguir recuperar les 90 operacions per hora. L'aeroport del Prat està autoritzat per operar aquesta xifra, però ara només es pot arribar a unes 80 o 85. L'argument oficial és que sense l'ampliació, l'aeroport no pot assolir el seu potencial. Alhora, això es vol fer sense augmentar les emissions de CO₂, un repte complicat, però que l'executiu espera assolir a mitjà termini. De fet, fonts governamentals asseguren que les emissions es reduiran, a la llarga. La proposta planteja una "extensió mínima necessària" de la pista de mar, "reduint l'impacte acústic" per no perjudicar les poblacions de l'entorn de la infraestructura.

Tensió política per l'ampliació del Prat

L'oposició a la proposta d'Illa no s'ha fet esperar per part dels seus socis d'investidura, que han advertit que seran bel·ligerants perquè no prosperi l'ampliació, però no han trencat la seva aliança amb el Govern. Ni ERC ni els Comuns han condicionat la suspensió del projecte a la negociació dels pressupostos del 2026, que s'haurà d'obrir els pròxims mesos si Illa no vol que s'hagin de prorrogar els del 2023 un any més.

D'aquesta manera, tant republicans com Comuns han qualificat de mala notícia l'anunci d'Illa, mentre no concreten una estratègia a curt termini per iniciar una batalla que es preveu llarga, amb un Pla Director Urbanístic (PDU) que s'haurà d'aprovar el 2028 amb el vistiplau de la Comissió Europea.