Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró

Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió homòfoba a un menor de 16 anys perpetrada per un grup d'uns deu joves a Mataró. Els fets van tenir lloc la matinada d'aquest diumenge 21 de juny, als volts de les 2:15 hores, a la ronda Sant Oleguer, quan la víctima tornava cap a casa amb uns amics després d'haver assistit a les festes del barri de Vista Alegre.
Segons ha transcendit, el jove va resultar ferit i va haver de ser atès a l'Hospital de Mataró. Posteriorment, va interposar una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió.
L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat els fets a través d'un missatge a les xarxes socials i ha expressat el seu suport a la víctima i a la seva família: "Vull condemnar rotundament l'agressió homòfoba que ha patit un menor a la nostra ciutat", ha afirmat. Bote ha remarcat que "a Mataró no hi ha lloc per a l'odi, la intolerància ni per a cap agressió" i ha assegurat que el consistori continuarà "plantant cara a qualsevol forma d'LGTBI-fòbia" per defensar una ciutat "on tothom pugui viure amb llibertat i respecte".
El col·lectiu LGTBI reclama mesures
Per la seva banda, el col·lectiu Mataró LGTBIQA+ ha qualificat els fets d'"intolerables" i ha mostrat la seva solidaritat amb el menor agredit. L'entitat ha anunciat que demanarà una reunió urgent amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat de l'Ajuntament per abordar la situació coincidint amb l'inici de la temporada de festes populars. L'objectiu, asseguren, és garantir que aquests esdeveniments siguin "espais de convivència, diversitat i llibertat" i que els desplaçaments d'anada i tornada es facin amb seguretat.