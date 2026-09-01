La factura definitiva de la visita del Papa a Barcelona s'enfila fins als 3,3 milions d'euros

La visita del papa Lleó XIV a Barcelona va costar un total de 3,3 milions d'euros, segons ha avançat aquest dimarts el diari El País a través d'un informe elaborat per la conselleria de Justícia -responsable dels afers religiosos- obtingut gràcies a una petició de transparència. La quantitat més gran respon a una subvenció atorgada a l'Arquebisbat per valor de 2,8 milions d'euros, tal com es va aprovar en l'última reunió del consell executiu abans de marxar de vacances. La resta, uns 445.000 euros, es van destinar a seguretat, transport i difusió de la visita, a la qual la Generalitat va atorgar màxima prioritat. El president Salvador Illa, per exemple, va ser en tots els actes tant de Barcelona com de Madrid.
Hi ha xifres, en tot cas, que encara es mantenen obertes. El dispositiu de seguretat va costar 49.563 euros, però encara s'hi han de sumar les hores extres que hi van destinar els agents dels Mossos d'Esquadra durant els tres dies que va durar la visita de Lleó XIV, que es va estrenar en el càrrec la primavera del 2025. El trasllat dels efectius amb autocars va costar 39.512 euros, mentre que al subministrament d'ampolles d'aigua s'hi van destinar 6.000 euros, als quals cal sumar 4.536 euros per a neveres portàtils destinades a refredar les aigües. La conselleria de Territori va aportar fins a 27.002 euros per reforçar serveis i seguretat mentre el Papa va ser a Catalunya.
Pel que fa a la conselleria de Presidència, va assumir la campanya de difusió Catalunya, terra d'acollida, que es va elevar fins als 351.000 euros. La recepció amb periodistes internacionals que va dur a terme Illa amb motiu del viatge papal va costar 2.750 euros. Pel que fa als regals que la Generalitat va entregar a Lleó XIV, les Homilies d'Organyà -una rèplica que va anar a càrrec de la conselleria de Cultura- costaven 1.300 euros, i la reproducció de la Nena de Marfil del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona va valer 363 euros. En flors, la Generalitat es va gastar 761 euros, i en mercadotècnia per la visita el cost va ser superior als 11.000 euros.