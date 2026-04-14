La Fundació Bofill reneix sota el nom d'Equitat.org: «És una declaració d'intencions»

La Fundació Bofill ha decidit canviar-se el nom després de cinquanta-set anys. A partir d'ara, des d'aquest mateix dimarts, l'entitat que dirigeix Ismael Palacín passarà a anomenar-se Equitat.org. Un canvi de nomenclatura meditat durant més d'un any, tal com relata el seu director en conversa amb Nació, però que arriba en el moment indicat: "Fa 57 anys que treballem per l’equitat. Ara decidim posar-la al nom quan més qüestionada està i quan més necessària és", argumenta Palacín, que destaca la importància de defensar l'equitat com a bé fonamental per la democràcia. Canvia el nom, però no canvia ni la missió ni l'entitat de la fundació.
Palacín destaca que amb aquest canvi de nom també tenen la intenció d'arribar a un públic més general, ja que fins ara la nomenclatura de Fundació Bofill podia causar més "confusió" sobre la seva tasca. “L’equitat és irrenunciable, indispensable per la democràcia, pel progrés i per l’excel·lència d’un país. Només amb equitat tindrem una educació de qualitat i una societat que promou el talent, que progressa i avança”, apunta el director de l'entitat rebatejada, que considera que és fonamental defensar l'equitat davant l'auge de l'extrema dreta, espanyola i catalana.
Malgrat el canvi de nom, la fundació sí que manté els colors corporatius i un element troncal en el logotip, ja que volen mantenir els elements amb què la societat catalana ha identificat a l'entitat durant tots aquests anys: "Equitat.org manté el símbol que des de fa anys identifica la fundació, i uns colors corporatius molt similars per preservar el reconeixement públic", argumenta Palacín, que recorda que el logo de l’entitat és un símbol d’igual per reivindicar la igualtat i recordar que totes les persones mereixem el mateix respecte, dignitat i drets: "Aquest símbol es complementa amb el concepte d'equitat per reforçar que la igualtat garanteix drets, i l’equitat reconeix que, per assegurar oportunitats reals, cal donar respostes diferents de situacions de partida desiguals", defensa el seu director. +
Una llarga trajectòria de recerca
La Fundació Bofill -ara reconvertida en Equitat.org- va néixer el 1969. Des de llavors, l'entitat ha impulsat més de 2.800 recerques sobre immigració, llengua, cultura, desigualtats i la història del país, entre d’altres. Des del 2009 l’entitat està centrada especialment en l’àmbit de l'educació, "un pilar pel progrés de les persones que està fortament marcat per les desigualtats socials", tal com defensen des de l'entitat. En aquest sentit, des de fa vint anys, també presenten cada any un extens anuari per analitzar l'estat de l'educació al país i plantejar possibles situacions de millora.
En els darrers anys han posat especialment el focus en la segregació escolar i l'abandonament escolar prematur, ja que són alguns dels principals reptes que cal abordar des de l'administració per millorar l'estat de l'escola catalana. Segons les xifres esgrimides per la mateixa entitat, Catalunya té un 35% de pobresa infantil, un 17% de segregació escolar un 13,5% d’abandonament escolar prematur. Per això, des de l'entitat consideren que és el moment de fer un pas endavant i situar l'equitat al capdavant de la lluita: “Ens neguem a acceptar que el món sigui una cursa entre guanyadors i perdedors”, exclama Palacín.