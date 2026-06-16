La marca de televisors més venuda al món incorpora el català

Samsung ja parla en català. La marca de televisors més venuda del món ja inclou la llengua catalana entre els idiomes disponibles als menús de la seva nova gamma de televisors. La decisió suposa un pas important per a la presència digital del català, ja que el gegant coreà és un dels principals fabricants globals de dispositius connectats per a la llar.
Des d'aquest mes de juny, els televisors Samsung de les sèries Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED i The Frame de 2026 ofereixen als consumidors poder escollir el català a la interfície d'usuari. Concretament, el català també s'inclou en els menús de configuració, navegació i ús del dispositiu i els seus manuals digitals d'usuari. En un context en què els televisors, han deixat de ser només receptors audiovisuals per convertir-se en pantalles intel·ligents, plataformes d’accés a contingut i dispositius integrats en l’ecosistema digital domèstic, la llengua de la interfície esdevé una peça central de l’experiència d’usuari.
A través d'un comunicat, l’Aliança per la Presència Digital del Català ha expressat que valora molt positivament aquesta decisió, i assegura que això "confirma" una tendència de fons creixent en diferents sectors. "Les grans empreses tecnològiques, industrials o comercials comencen a copsar que el català és un mercat cada dia més atractiu, però també exigent i amb capacitat d’incidència", assenyalen.
“Som més de 10 milions d’usuaris potencials en quatre estats europeus i una comunitat digital especialment activa i mobilitzada; això, sumat a les noves possibilitats tecnològiques, explica en gran mesura aquest gir perceptible en la política lingüística d’empreses amb vocació global”, explica Albert Cuesta, portaveu de l’Aliança.
Cuesta remarca que aquesta incorporació també confirma un dels objectius principals de l'Aliança: sensibilitzar els catalanoparlants sobre la importància de les seves decisions quotidianes d’ús dels dispositius digitals. “Cada vegada que el català és triat, activat i mantingut com a llengua d’ús a l’àmbit digital, es reforça la seva posició davant les companyies que decideixen quines llengües incorporen als seus productes”, ha recordat Cuesta.
Altres empreses que s'han passat al català
La decisió de Samsung arriba després d’altres avenços recents pel català en sectors industrials de gran consum, com el de restauració, l’automoció, la moda o la logística. En l'àmbit de la restauració, després que el 2024 empreses com Burger King o McDonald’s incorporessin el català als seus serveis digitals, el 2025 s’hi ha sumat l’empresa de restauració Comess Group –gestora de Cantina Mariachi, Lizarran i Pomodoro; les pastisseries Dulzura Mía; la cadena de menjar hawaià Healthy Poké; La Andaluza; Oishii Ramen, i la franquícia Subway.
Pel que fa al sector de la restauració, primer va ser la xinesa BYD qui va incorporar el català als sistemes d’informació i entreteniment dels seus vehicles. Un temps més tard, també s'hi van sumar Seat/Cupra i Ebro/Omoda/Jaecoo, amb els Cupra Born i Raval com a primers models amb la interfície disponible en català.