Desenes de famílies perden la beca per a casals d'estiu a Barcelona per canvis en els tràmits municipals

Els canvis en els tràmits sovint comporten malentesos, incidències i tensions. I això és el que ha passat aquesta vegada amb la gestió de les beques de casals d'estiu a Barcelona. L'Ajuntament va fer un pas endavant aquest any per unificar la petició d'ajuts econòmics per a nens i adolescents en l'àmbit de les extraescolars, les tardes educatives o les activitats durant les vacances d'estiu. Va empescar-se un nou sistema i el va posar en marxa. Ara bé, aquella intenció municipal ha deixat una disfunció: desenes de famílies que tenien atorgada la beca per al casal d'estiu no van fer correctament els nous tràmits i, per tant, van perdre la bonificació promesa.
Així, diverses famílies amb pocs recursos s'han quedat a l'últim moment amb un pam de nas i han comunicat a les entitats dels casals d'estiu que finalment el seu fill no podria assistir a aquelles activitats a les quals s'havien apuntat. En alguns casos, la beca pot arribar a cobrir el 90% del cost del casal. Si es cobrien dues setmanes d'activitats -entre piscines, excursions, dinars- amb un cost d'uns 300 euros per infant, això podia suposar un estalvi de 270 euros per nen. De pagar 30 euros a pagar-ne 300. Algunes famílies ho veien inassumible.
Entitats del sector social i del lleure fa unes setmanes que recullen aquests casos, ha pogut certificar Nació. Només la Fundació Pere Tarrés apunta que hi ha una seixantena de nens afectats per aquesta situació. "Vam detectar que el llistat de persones que ens havien dit que s’inscrivien al casal amb beques de l’Ajuntament no coincidia amb el nombre de beques oficialment comunicades. N'hi havia menys, no coincidien. Vam començar a veure que hi havia molta gent que no havia fet un segon pas del nou tràmit. I això feia que perdessin totalment una beca per no haver fet aquell pas", explica Alana Hurtado, responsable de campanyes socials de la fundació.
Un tràmit en dos passos
Una de les mares que s'ha trobat aquesta situació, que demana anonimat, detalla el seu cas: "Jo treballo a l’administració pública i tinc coneixements de com funciona tot habitualment, i aquest any ha canviat el procediment i costa d’entendre, i entenc que li costa a tothom perquè hi ha molta gent que ha perdut la beca", detalla la dona, mare soltera d'un nen d'un any i mig. "El casal comença en una setmana i a mi ja fa temps que se m'havia passat el termini d'al·legacions. Ara només he pogut posar un recurs extraordinari de revisió", afegeix.
La clau del malentès és que aquest any el tràmit es dividia en dos passos. En el primer, les famílies incloïen tota la informació sobre la seva realitat i se'ls atorgava un ajut amb un percentatge de cobertura concret, segons la seva situació econòmica. Llavors, els hi arribava un missatge que els deien que tenien la bonificació atorgada. Amb això, diverses famílies es van pensar que en feien prou, juntament amb la matrícula habitual al casal. Però els faltava la segona part. Després del primer tràmit se'ls hi enviava un codi en un missatge SMS i l'havien de vincular a l'activitat en què es volien inscriure. Aquesta comunicació, però, no sempre va ser ben interpretada i això ha provocat ara que diverses famílies hagin quedat sense cobertura econòmica.
En alguns casos els imports perduts són assumibles, però en altres casos per a les famílies això suposa no poder apuntar el nen a l'activitat en ple estiu, sense marge de maniobrar. "Són famílies vulnerables. Si tenien bonificat el casal és perquè han demostrat que ho necessiten, econòmicament. Així que, davant d'aquesta situació, perquè aquelles famílies no perdessin la beca ho hem assumit nosaltres, el sobrecost, perquè era això o anul·làvem la inscripció dels infants", afegeix Hurtado. També matisa que des de Pere Tarrés s'han sentit "molt acompanyats" per l'Ajuntament, davant aquest embolic, però que de moment l'administració se centra a apuntar-se deures per millorar l'any vinent.
Pressions al govern
Mentrestant, Junts, ERC i la Sindicatura de Greuges de Barcelona reclamen moviments a l'executiu de Jaume Collboni. En el cas de la institució comandada pel síndic David Bondia, s'han rebut cinc queixes directes de famílies afectades per problemes amb els casals d'estiu, totes vinculades al nou procediment de tramitació. "Amb un procediment nou, nosaltres defensem el dret a l'error i creiem que no és culpa d'ells, sinó que és falta d'informació de l'Ajuntament", expressa Bondia a Nació, tot detallant que obriran una actuació d'ofici.
També Junts ho va expressar com a preocupació fa dues setmanes. En aquell moment, la regidora Neus Munté ja va advertir de les disfuncions en els tràmits i que hi havia diverses entitats coneixedores dels maldecaps de les famílies que havien perdut la beca. "No podem permetre que famílies vulnerables que tenien dret a l'ajut es quedin sense ell per un excés de burocràcia o per una manca de comunicació clara per part de l'Ajuntament", apuntava la representant juntaire.
Al seu torn, el grup municipal liderat per Elisenda Alamany també considera que tot plegat és conseqüència "d'una mala comunicació" per part de la institució i que "és responsabilitat de l'Ajuntament garantir que tots els infants i famílies puguin accedir al lleure educatiu". En aquest sentit, incideix en el fet que els esforços comunicatius no han estat suficients i reclamarà amb un prec al govern municipal que el consistori es faci càrrec de les beques adjudicades inicialment, igual que Junts, i que s'asseguri que no es repetirà en la resta d'activitats, com les extraescolars o les tardes educatives.
La postura municipal: ja no es poden fer canvis
Mentrestant, fonts oficials de l'ajuntament barceloní recalquen que a part de la campanya massiva d'SMS també van publicar una comunicació a l'espai personal de cada sol·licitant de l'Oficina Virtual de Tràmits amb tots els passos que calia fer. A més, es va fer un acompanyament i formació a les entitats dels casals d'estiu perquè s'expliqués el tràmit a les famílies amb claredat. Tanmateix, en l'actual situació, durant el primer any de posada en marxa del sistema, aquests primers avisos no han acabat de quallar per a tothom.
Des del govern municipal, però, no tenen cap cobertura econòmica extraordinària ni cap mecanisme de correcció previst atesos els mecanismes legals. "Obrir un nou període de presentació o permetre la realització del tràmit fora de termini només per a determinades persones vulneraria els principis d'igualtat de tracte, concurrència i seguretat jurídica que han de presidir qualsevol procediment de concessió d'ajuts públics", al·leguen des del consistori. També expliquen que l'administració "no pot modificar unilateralment les condicions de participació ni ampliar terminis ja exhaurits si aquesta possibilitat no estava prevista expressament a les bases reguladores".
Pel que fa a les xifres, també exposen que aquest any han tramitat 20.029 ajuts als casals d'estiu, mentre que l'any passat en van ser 21.389 i l'anterior 22.358. "Es consolida la tendència a la baixa registrada en els darrers estius", conclouen les fonts oficials.