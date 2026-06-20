Els docents avisen d'un inici de curs «convuls» amb mobilitzacions i acorden «accions» durant l'estiu

L'Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) ha acordat aquest dissabte accions de protesta durant l'estiu i un inici de curs "convuls" amb vagues i mobilitzacions. Així ho ha indicat en declaracions als mitjans Mònica Rodrigo, portaveu de l'AEC. Tot i que encara s'ha de calendaritzar i acabar de definir com seran aquestes mobilitzacions, Rodrigo ha dit que es decidirà abans que els docents acabin aquest curs i marxin de vacances. Així, ha assegurat que "aviat" se sabrà quins dies hi haurà vaga a l'inici de curs. De moment, ha dit, "s'ha votat que el primer dia i l'inici de curs no serà normal". Segons ha explicat, són els sindicats qui han de convocar les vagues, però, en tot cas, ho faran després d'escoltar les decisions en assemblea.
Rodrigo ha admès que després de quatre mesos de mobilitzacions hi ha un "desgast important". Tanmateix, ha avisat que hi haurà "accions" durant l'estiu, per exemple quan hi hagi festes majors o actes de Govern i, en especial, allà on estigui prevista la presència de la consellera Esther Niubó.
Pel que fa a les mobilitzacions per al curs 2026-2027, ha dit que ara les línies de treball i la calendarització es portaran a les diverses assemblees i tot plegat s'anirà definint abans de marxar de vacances. En paral·lel, ha dit, els sindicats agafen les reivindicacions de l'AEC com a "pròpies" i poden convocar les vagues pertinents.
Així, els següents passos és concretar quines són les línies vermelles i quins dies es convocarà vaga coincidint amb l'inici de curs. Preguntada per si la vaga indefinida és una opció, Rodrigo no l'ha descartada. "Hi ha hagut moltíssimes jornades, però no se'ns ha fet cas, per tant, ha d'escalar i no hi ha gaires més passos cap amunt", ha apuntat.
La 6a Assemblea Educativa de Catalunya ha reunit a l'Ateneu del Clot, a Barcelona, prop de 120 persones i ha aplegat representants d'assemblees territorials, tant docents com personal d'atenció educativa i del lleure. Rodrigo s'ha mostrat satisfeta amb el transcurs de la reunió i que els professionals educatius tinguin veu i "tothom pugui venir a dir la seva". La jornada ha començat a les deu del matí i s'ha allargat fins a les tres de la tarda.
Entre els que han assistit a la reunió hi ha representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical CNT, COS, que són els que no han signat l'acord amb Educació. Rodrigo ha indicat que els sindicats els han escoltat i fan seves les reivindicacions i acords. També ha assenyalat que les organitzacions sindicals els estan convidant a tenir representació dins del comitè de vaga. Segons ella, el que hauria de fer el Departament d'Educació durant l'estiu és convocar el comitè de vaga.