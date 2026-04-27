El català ja és l'idioma per defecte dels caixers automàtics de Revolut

Fins ara, els caixers automàtics de Revolut no tenien el català com una opció a l'hora d'escollir idioma. Des d'aquest dilluns, però, tots els caixers de Catalunya tenen la llengua catalana per defecte. Es tracta de la resposta a una petició del Departament de Política Lingüística, que ha informat de la passa endavant que ha fet l'empresa a través de les xarxes socials. A més, durant el primer semestre de 2027, l'empresa llençarà també la web i l'aplicació en català.
A principis d'aquest any, diversos usuaris van detectar que Revolut havia anunciat que buscava un traductor de català i especialista en localització per adaptar el seu contingut. Això, però, no és només el resultat d'una petició per part del departament, sinó que és el resultat d'anys d'activisme cultural i lingüístic per part dels catalans a les xarxes socials. I és que, des de fa sis anys aproximadament, els usuaris demanen a Revolut i altres empreses que sumin el català com una opció lingüística als seus serveis.
El català a les xarxes
Va ser a inicis del 2020 quan els catalanoparlants van començar a mobilitzar-se a través de xarxes com X per demanar a l'empresa tenir una versió en català a l'aplicació. Tot i que no es va aconseguir aquell mateix any, les pressions van continuar creixent. El 2024, entitats com Plataforma per la Llengua van demanar a Revolut que incorporés la llengua en tots els seus serveis enmig d'un debat sobre els drets lingüístics en l'àmbit tecnològic.
Finalment, a principis de 2026 van ressorgir les peticions, acumulant milers de tuits i visualitzacions. Arran d'aquests tuits, Max Karpis, un dels grans inversors de l'empresa, va reconèixer públicament el pes de les demandes i, enguany, Revolut hi ha donat resposta. Així doncs, aquest cas demostra que l'activisme per la llengua pot tenir resultats molt positius. Ha demostrat que la mobilització d'entitats i usuaris poden crear la pressió necessària perquè les empreses sumin una versió en català als seus serveis digitals.
Altres entitats que han incorporat el català
Revolut no ha sigut l'única empresa que en els últims anys ha afegit al català als seus serveis. El Departament de Política Lingüística assegura que ha treballat amb dues-centes empreses aquest any per garantir els drets lingüístics dels usuaris. D'aquesta manera, l'ús del català ha augmentat en sectors com la restauració, l’automoció, la moda, la logística, etc.
La marca Ebro, per exemple, ha estat de les més recents en incorporar la llengua als seus sistemes d’infoentreteniment, i pròximament ho faran a la web i als manuals d'ús. Altres marques com Kia, Fiat, Nissan, Opel i Peugeot, també ofereixen els manuals d'ús en català. A més, marques de roba com Levi's, Hollister, Natura i Scalpers van començar el 2025 a etiquetar les seves peces en la llengua catalana.