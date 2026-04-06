La missió Artemis II es prepara per fer història: tots els rècords que superarà les pròximes hores

La missió Artemis II de la NASA està a punt d'arribar al moment clau: l'arribada a la cara oculta de la Lluna. No serà la primera vegada que una tripulació humana arribarà a aquesta zona del satèl·lit natural de la Terra -ja ho van fer l'Apollo 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17-, però els astronautes de la nau Orió sí que batran diversos rècords històrics.
El divulgador científic especialitzat en astronomia i astrofísica Joan Anton Català ha compartit la previsió exacta de cada fita. Si la missió avança sense problemes, totes s'assoliran entre la nit d'aquest dilluns i la matinada d'aquest dimarts, sempre parlant amb la referència de l'horari català.
La primera fita arribarà a les 21.07 hores, quan la nau Orió superarà el rècord de distància de l'Apollo 13, de 400.171 quilòmetres, que és la més gran de la història de l'astronomia. A les 0.47 hores del dimarts, la missió Artemis II afrontarà el moment més delicat: els astronautes passaran per darrere la Lluna i perdran la comunicació amb la Terra durant aproximadament 45 minuts.
Poc després, a les 1.02 hores, la nau assolirà el màxim acostament a la Lluna i es quedarà a 7.400 quilòmetres, alhora que a les 1.07 hores, quedarà a la màxima distància de la Terra, a 406.773 quilòmetres. Finalment, a les 1.27 hores, Orió sortirà del darrere de la Lluna i recuperarà la senyal amb les bases terrestres per enfilar el retorn cap a casa.
Fotografies de la cara oculta de la Lluna
A banda de les imatges que ja han donat la volta al món de la Terra, durant el sobrevol lunar, els astronautes prendran fotografies d'alta resolució i compartiran les seves pròpies observacions de la superfície lunar, incloent àrees de la cara oculta de la Lluna mai abans vistes directament pels humans.
Si bé la cara oculta de la Lluna estarà parcialment il·luminada durant el sobrevol, les condicions propícies generaran ombres que s'estendran per la superfície, realçant el relleu i revelant profunditats, crestes, pendents i vores de cràters que solen ser difícils de detectar amb il·luminació completa. Després d'un exitós sobrevol lunar, els astronautes tornaran a la Terra i amararan en l'Oceà Pacífic, enfront de la costa de Sant Diego.
El coet SLS (Space Launch System) de la NASA i la nau espacial Orion es van desenganxar de la plataforma de llançament 39B al Centre Espacial Kennedy de l'agència a Florida aquest dijous a les 00.35 (hora espanyola), enviant als quatre astronautes en un vol de prova planificat de deu dies al voltant de la Lluna i de retorn.