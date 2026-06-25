La NASA detecta indicis de vida a Mart

El Perseverance de la NASA ha detectat els primers indicis de vida microbiana antiga a Mart. En concret, han identificat molècules de carboni complexes, les quals determinen que hi podria haver hagut vida microbiana a les roques del planeta. La forma de carboni detectada, coneguda com a carboni macromolecular o MMC, pot tenir el seu origen en organismes vius, segons indiquen els experts. Els processos geològics també poden produir aquest material, per la qual cosa la seva detecció no equival a una prova de vida marciana en el passat.
Així ho assenyala Ashley Murphie, investigadora de l'institut de ciències planetàries d'Arizona: "Pot procedir de fonts biològiques, com la matèria orgànica fossilitzada que es troba en les capes microbianes i en el carbó", assevera l'experta, que també admet que aquestes restes trobades podrien procedir de la reacció entre la roca i l'aigua provocada per l'impacte de meteorits.
Les anàlisis fetes en una de les roques, batejada com a Cheyava Falls, revelen la presència de carboni macromolecular en la seva superfície, la qual cosa suggereix que ha estat exposada recentment a l'entorn de Mart o que és resistent a la radiació i a l'oxidació química que solen destruir els compostos orgànics. Els experts coincideixen que aquesta troballa suposa un pas molt important per a la recerca sobre Mart, i més després que avali la possibilitat que hi hagi hagut alguna mena de vida al planeta.
Una nova expedició per a la NASA
Els robots amb què opera la NASA a Mart no estan preparats per confirmar si les molècules de carboni complexes que han identificat provenen d'una vida microbiana antiga o s'han originat a causa d'altres processos. La idea inicial era traslladar mostres de les roques a la Terra per analitzar-les, però la missió va quedar aturada el mes de gener. Ara, però, la missió es reprèn amb els ulls posats en la dècada vinent.