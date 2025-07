La Pepita va conèixer l'amor de la seva vida a La Paloma, una de les sales de ball més antigues i representatives de Barcelona. També molts amics i companys de ball que l'han ajudat a arribar als 106 anys i convertir-se en una de les barcelonines més longeves. Aquest diumenge, hi ha celebrat el seu aniversari i la festa ha comptat amb un convidat especial: l'alcalde, Jaume Collboni.

Collboni té el costum de visitar les persones centenàries de Barcelona pel seu aniversari i ara no s'ha volgut perdre la celebració de la Pepita a la que és la seva segona casa, La Paloma. El batlle ha aparegut amb un ram de flors i s'ha atrevit a demostrar les seves habilitats a la pista de ball. I és que la Pepita gaudeix especialment dels boleros i els vals, sobretot si el company sap portar-la, tal com ha explicat a Betevé.

"Ballar em dona vida, continuaré venint a La Paloma mentre pugui", ha assegurat a la televisió barcelonina, on el seu metge ha celebrat aquesta afició i ha destacat que la clau de la seva bona salut és l'"extraordinària" forma física i la bona alimentació. De fet, el ball li agrada tant, que s'ha convertit en un emblema de la sala.

Collboni ha quedat captivat per la vitalitat de la Pepita i ha admès que hi ha hagut moments mentre ballaven que el portava ella. Centenars de persones els han acompanyat mentre les càmeres captaven l'escena de celebració de la vida.

L'alcalde de Barcelona envia cartes d'aniversari a tots els centenaris de la ciutat, però Collboni opta també per presentar-se en algunes celebracions i transmetre l'enhorabona als conciutadans més longeus en persona. Tal com ha explicat el mateix batlle, cada mes ho fa i, en casos com el de la Pepita, comprova que la gent que es manté "activa, positiva i envoltada d'amor" viu més. "Afortunadament, cada vegada tenim més centenaris a Barcelona", ha celebrat en un vídeo a les xarxes socials.

La Paloma, l'escenari d'una història d'amor

La Pepita ha compartit a Betevé la seva història d'amor a La Paloma. Després de casar-se "amb la persona equivocada" i quedar vídua amb 39 anys, la Pepita va conèixer el Carlos amb 73 anys i es va enamorar d'ell després que li demanés un ball. Van gaudir d'una relació de nou anys, però el Carlos va emmalaltir i va haver de marxar a viure amb la família.