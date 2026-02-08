La polèmica discoteca Waka Sabadell tanca les portes

La controvertida discoteca Waka Sabadell tancarà les portes de manera definitiva. El local d'oci nocturn ha aparegut en telenotícies i en premsa escrita per incidents violents, conductes racistes i agressions sexuals. La discoteca situada al polígon de Sant Quirze del Vallès tancarà perquè l'Ajuntament no renovarà la llicència d'activitat, i així doncs tancarà una de les discoteques més famoses dels Vallesos. La decisió de la no renovació arriba després d'una llarga sèrie de conflictes amb l'administració i amb els veïns.
Segons explica Metropoli Abierta el consistori ha aprofitat la modificació de l'ordenança d'oci nocturn per blindar el municipi davant d'aquest tipus de locals. L'Ajuntament vol evitar que Sant Quirze es converteixi en un centre neuràlgic de l'oci nocturn.
Waka abaixarà les persianes definitivament a l'abril i tot indica que l'establiment canviarà el tipus de negoci, davant l'ímpetu de l'administració de canviar el tipus d'oci de la zona. Gràcies a la finalització del contracte, l'Ajuntament se'n surt amb la seva després de nombrosos incidents i expedients que foren estèrils per tancar Waka Sabadell.
Font de baralles i agressions sexuals
La discoteca era un focus de conflictes entre els visitants i també els porters, tot plegat generava problemes de desordre públic. Els Mossos d'Esquadra hi havien d'acudir setmana sí, setmana també, i fins i tot eren rebuts amb llançament d'objectes i botelles. La sala també ha estat assenyalada de racista per vetar l'entrada a persones d'origen africà i de faltes de respecte constants cap als clients. En l'entorn de la discoteca també s'han obert diversos expedients per agressions sexuals.
Un cas sonat
Un dels moments més cridaners pel que fa a la problemàtica que generava l'existència d'aquesta sala i de la gent que hi anava, va ser quan va sortir a la llum un vídeo on apareixia una menor agenollada fent una fel·lació enmig de la pista de ball a finals del 2022. El fet va transcendir fins als Mossos, qui van demanar detalls a l'empresa d'Elon Musk per tal de conèixer qui havia publicat i repiulat aquell vídeo que corria lliurement per les xarxes.