La «síndrome Covid», la principal hipòtesi del cas dels nens tancats a casa durant anys a Astúries

La "síndrome Covid", una conseqüència extrema del trauma del confinament durant la pandèmia que provoca un temor irracional a emmalaltir si es té contacte amb el món exterior. És la principal hipòtesi amb què treballa la policia espanyola després d'alliberar aquest dilluns tres menors que feia quatre anys que estaven tancats a casa al municipi de Fitoria, a prop d'Oviedo, a Astúries. Els pares, un home alemany de 53 anys i una dona amb la doble nacionalitat alemanya i estatunidenca de 48, han estat detinguts i el cos ha obert una investigació per esclarir els fets.

En el moment d'entrar a la llar, els tres fills -un nen de 10 anys i dos bessons de 8 anys- van córrer a abraçar la mare, mentre el pare es va quedar aturat a una distància prudencial dels agents, tal com recullen les imatges publicades pel programa Mañaneros de TVE. Els infants ni tan sols havien sortit al jardí des del 2021 i mostraven dificultats per caminar. I és que durant aquest temps, van conviure en una llar amb només dues finestres que el pare tancava cada dia a les 17:30 hores.

Els bessons dormien en bressols i duien bolquers perquè els pares asseguren que no controlen els esfínters. A més, administraven vitamines i medicaments del mercat negre als tres fills per tractar suposades patologies que ells mateixos els havien diagnosticat tot i no tenir formació mèdica de cap mena, tal com ha informat el programa esmentat. Concretament, creien que els infants patien cardiopaties i un trastorn de l'espectre autista. Els primers exàmens mèdics ja han descartat les cardiopaties.

D'altra banda, diversos psicòlegs han assenyalat la possibilitat que els dos adults hagin desenvolupat una síndrome de Munchausen per poders, que consisteix a induir o inventar problemes de salut en altres persones per poder-les controlar i desenvolupar el paper de cuidador. Mentre la investigació judicial ho esclareix, els pares estan privats de llibertat.