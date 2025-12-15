La suspensió de l’Associació Catalana de Sociologia agreuja la crisi pel cas Ramon Flecha, investigat per abusos

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha suspès de manera cautelar la Junta Directiva i les activitats de l’Associació Catalana de Sociologia (ACS), filial fundada per l'excatedràtic emèrit expert en violència masclista Ramon Flecha, investigat per la Universitat de Barcelona per les acusacions de fins a 11 antics estudiants per, precisament, violència de gènere, abusos laborals i assetjament institucional. És el nou episodi d'un cas que ha sacsejat el món universitari i de la investigació a Catalunya i que afecta altres personalitats del sector.
I és que l'IEC ha suspès l'ACS perquè la meitat dels membres de la Junta amb els càrrecs de presidenta, vicepresident, secretària i tresorera estan inclosos en el procés d’investigació interna de la UB. La comissió d’experts de l'IEC creada especialment per analitzar el cas recorda que les conductes denunciades podrien ser delictives.
Amb tot, la decisió de l'IEC arriba després que les darreres setmanes hi ha hagut declaracions condemnatòries de les males pràctiques acadèmiques atribuïdes al grup de recerca CREA, entre les quals hi ha les de la Federació Espanyola de Sociologia. A més de les 11 persones que han denunciat els fets a la UB, n'hi ha tres més que asseguren ser víctimes i fins a una trentena que relaten pràctiques irregulars, tal com ha publicat La Vanguardia aquest cap de setmana.
Les víctimes són antigues estudiants, becàries, investigadores i doctorandes que van tenir Flecha com a professor, supervisor o superior i van mantenir relacions sexuals amb ell "en un context de clara desigualtat jeràrquica". Així ho descriuen en la missiva que van fer arribar a la UB i que va destapar el cas. Els testimonis publicats per La Vanguardia relaten relacions sexuals no desitjades com a resultat d'un presumpte engranatge de "captació emocional, dependència afectiva i subordinació laboral i sexual" que se sostenia amb la figura del catedràtic i el suport dels seus col·laboradors.
Una altra investigada a banda de Flecha és la directora de CREA i cap del Departament de Sociologia de la UB, Marta Soler. Ambdós afirmen a La Vanguardia que són innocents i que se'ls acusa injustament perquè ells, asseguren, es dediquen precisament a defensar les víctimes de violència masclista.
Nova investigació contra Flecha i la Junta de CREA
El Consell Permanent de l'IEC ha obert una investigació interna del funcionament i l’activitat de la societat filial Associació Catalana de Sociologia, des de l’elecció de Marta Soler com a presidenta l’any 2017. Ara, una comissió elaborarà un informe en el termini de tres mesos i el lliurarà amb les conclusions a les quals hagi arribat al Consell de Govern de la Secció de Filosofia i Ciències Socials i al Consell Permanent.
En mig any, el Consell Permanent, a proposta del Consell de Govern de la SFCS, prendrà una resolució. Si la competència per a adoptar les decisions que s’hi continguin correspon al Ple, el Consell Permanent presentarà a aquest òrgan les propostes que escaiguin. Abans d’adoptar una resolució definitiva, el Consell Permanent obrirà un tràmit d’audiència perquè les persones afectades puguin presentar-hi, en el termini de quinze dies, les al·legacions que considerin convenients.
Qui és Ramon Flecha?
Flecha, ara ja excatedràtic emèrit de Sociologia de la UB, és doctor honoris causa per la Universitat de l'Oest de Timisoara i va liderar diversos grups d'estudis en violència masclista durant tres dècades. Va ser un dels impulsors del moviment #MeToo a la UB i defensa que són els agressors de les víctimes a les quals va ajudar qui estan dirigint "aquelles campanyes" per atacar-lo.