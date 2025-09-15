La UB crea Facultat 18: Palestina, una iniciativa per cooperar amb les universitats palestines

La Universitat de Barcelona (UB) engega la iniciativa Facultat 18, una iniciativa inspirada en el projecte del Districte 11 de l'Ajuntament de Barcelona que servirà d'altaveu institucional i acadèmic sobre la situació que viu el poble palestí, així com de vincle amb les tres universitats públiques existents a la Franja de Gaza.
El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, explica que "la situació en la qual està el poble palestí ens commou i ens interpel·la" i que la UB es troba "davant l'obligació de continuar mirant de cara la realitat del poble palestí i d'oferir una resposta fins i tot més contundent".
Facultat 18 funcionarà com a paraigua institucional de les actuacions que ja es duen a terme en aquest sentit, com el programa UB Refugi, el projecte BASE o altres en el marc de la Unió d'Universitats del Mediterrani (UNIMED).
Primeres mesures: campanya de recaptació de fons
Entre les primeres mesures que s'han previst, a part de la creació d'un web on es difondran totes les activitats, destaca la creació d'una campanya per a recaptar fons per a finançar projectes dirigits a reconstruir el sistema universitari en la Franja de Gaza.
Aquesta campanya es fa en col·laboració amb l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Pròxim (UNRWA) i altres agències de les Nacions Unides o organitzacions humanitàries.
Una altra de les primeres mesures és la concessió d'un doctorat honoris causa a una figura internacional que hagi estat rellevant en la lluita contra el genocidi i en favor d'una pau justa i duradora.
Inspirat en el Districte 11
El projecte Facultat 18 és una iniciativa inèdita en l’àmbit universitari inspirada en el Districte 11 que va començar l'Ajuntament de Barcelona per convertir, simbòlicament, les ciutats de Palestina en el nou districte de la ciutat catalana. D'aquesta manera, es consoliden els llaços i es facilita l'ajuda humanitària en la zona arrasada per la guerra a partir de tres línies d'acció institucional.
Un projecte que pretenia simular el que Pasqual Maragall, com a alcalde de Barcelona, va fer l’any 1995 amb Sarajevo: Districte 11 o Districte Sarajevo, un òrgan per coordinar l’onada de solidaritat de Barcelona amb la capital bosniana i amb la població civil de Bòsnia i Hercegovina durant la guerra dels Balcans.