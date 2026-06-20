L'Ajuntament obliga a retirar els rètols de la històrica Bodega Fermín

Fa més de set dècades que la Bodega Fermín es va convertir en part del paisatge de la Barceloneta. Aquest bar de tapes, vermuts i vins -i amb tiradors de cervesa artesana- es veu ara obligat a modificar la seva imatge. La causa és l'ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, la qual limita la tipologia i el volum dels identificadors comercials.
Així, aquest celler antic d'estètica tradicional es queda sense els cartells de l'any 1973 col·locats a la façana de l'edifici i diu adeu a un dels signes d'identitat del local, ubicat al carrer Sant Carles i a tocar de la plaça del Poeta Boscà. L'establiment ha fet públic l'anunci a través de les xarxes socials i ha manifestat que senten "pena" perquè no es respectin "els signes d’identitat del barri". La Bodega Fermín ha dit que la retirada dels rètols és "una gran pèrdua" i ha afegit que es tracta d'"una més", que forma part de "la desaparició d’emblemes i identificació del barri del que va ser".
En la mateixa línia, la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico ha rebutjat "la retirada forçosa dels rètols històrics" i ha criticat que la normativa "no disposi de cap mecanisme d'excepció o moratòria per a rètols que, per la seva antiguitat, materialitat, tipologia o estima social, formen part del patrimoni gràfic d'un barri". L'associació també ha exigit a l'Ajuntament de Barcelona que desenvolupi normativa específica "per a rètols que formin part del Patrimoni Gràfic i que apliqui el principi de proporcionalitat abans d'ordenar retirades irreversibles".
L'ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona recull, a l'article 52.2, que es permet la instal·lació de "rètols identificadors sobre façana, en espais expressament destinats a aquest fi". Els cartells, a més, han d'estar formats "per lletres, signes o línies, retallats, ancorats un a un i sense fons" i no poden excedir "els 12 cm de gruix".
L'Ajuntament de Barcelona, per la seva banda, ha afirmat que és "conscient de la rellevància cultural i emocional" del local i s'ha compromès a buscar solucions "perquè la nova retolació sigui plenament compatible amb la normativa municipal, preservant la memòria històrica i l’estil de disseny que caracteritzen la imatge" de la Bodega Fermín. La candidata d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Elisenda Alamany, ha anunciat aquest dissabte a través d'X que el seu partit ha registrat una petició per aturar de forma immediata la retirada dels rètols i "que es declarin com a Petit Paisatge Urbà".