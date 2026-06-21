L'empresa catalana responsable de l'espectacle amb drons de la Sagrada Família guanya un rècord Guinness

Flock Drone Art, l'empresa que es va encarregar de l'espectacle de drons a la Sagrada Família durant la visita del Papa, ha aconseguit dues fites destacades a Portugal. La companyia catalana ha assolit el rècord Guinness a la frase més llarga escrita amb drons, després de donar forma al cel un missatge en portuguès que deia: "3.100 drons i un propòsit: quan somiem junts, res és impossible". A més, també ha batut el rècord europeu del major nombres de drons volant simultàniament en un espectacle de llum i art aeri.
Amb seu a Celrà (Girona), Flock Drone Art ha utilitzat 3.097 drons sincronitzats per ser reconeguda per Guinness World Records a Porto, aquest cap de setmana, en el marc del festival Air Invictus. El doble èxit arriba pocs dies després que l'empresa participés en la celebració de la benedicció de la Sagrada Família presidida per Lleó XIV, en què es va encarregar de projectar al cel de Barcelona la figura d'Antoni Gaudí utilitzant 700 drons.
Flock Drone Art va néixer fa menys d'una dècada de la unió de diverses empreses i persones de diferents disciplines tècniques que han aconseguit un equip innovador i amb experiència. Es tracta de professionals del món de l'espectacle i artistes, però també d'enginyers aeronàutics, dissenyadors o experts en posicionament geogràfic.
Reconeixement internacional
L'empresa consolida, doncs, el reconeixement internacional i tomba l'anterior rècord, signat a Tailàndia el desembre del 2025. Els espectacles de Flock Drone Art combinen tecnologia, creativitat i narrativa visual. Els gironins porten les seves propostes a esdeveniments culturals i institucionals de gran format. I és que, "quan somiem junts, res és impossible'".