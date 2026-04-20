Vaga a les benzineres de tot l'Estat durant dos dies del pont de maig

Comissions Obreres (CCOO) i UGT FICA han convocat vaga a les estacions de servei de tot l'Estat el dijous 30 d'abril de 12 hores del migdia a 16 hores de la tarda i el diumenge 3 de maig durant tot el dia. L'aturada coincideix amb el pont de l'1 de maig i reclama el "desbloqueig" del conveni col·lectiu, segons ha informat el sindicat en un comunicat.
"Mentre els preus de la gasolina estan pels núvols, els salaris estan per terra", critica CCOO, que assegura que les benzineres "estaran parades, evidenciant el conflicte laboral". A Catalunya, el sindicat calcula que hi ha unes 1.100 estacions de servei i 12.000 treballadors cridats a la protesta. El sindicat exigeix un increment salarial mínim del 2% anual i un "mecanisme de garantia" vinculat a l'IPC.
Si les empreses no modifiquen la seva postura, els sindicats adverteixen que intensificaran les mobilitzacions fins a aconseguir un acord que doni resposta a les reivindicacions dels treballadors.
Encariment dels carburants
L'Índex de Preus al Consum (IPC) es va disparar fins al 3,1% al març a Catalunya, més d'un punt per sobre que al febrer (2%), segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'augment de la inflació s'explica per l'encariment dels carburants derivat de la guerra a l'Iran i representa un màxim des del febrer de l'any passat.
Per fer front a aquest encariment, el govern espanyol va aprovar una rebaixa de l'IVA del 21% al 10% per tots els carburats, l'electricitat i el gas. Una mesura que no s'aplica únicament als professionals com transportistes i agrícoles, sinó a tota la població.