Les cartes del papa Francesc sobre l'Opus dirigides al bisbe de Barbastre: vigila amb «les intrigues mafioses»

L’enfrontament entre l’Opus Dei i la diòcesi de Barbastre puja de decibels. El País ha fet públiques dues cartes manuscrites escrites pel papa Francesc i enviades al bisbe de Barbastre, Ángel Pérez Pueyo, en ple plet amb l’Opus Dei pel control del santuari de Torreciutat. Des del 2020, hi ha hagut un pols entre la diòcesi aragonesa i l’Obra que encara s’ha de resoldre, ja que el bisbe exigeix que es retorni la imatge de la Verge dels Àngels, avui en mans de l’Opus, a l’ermita originària. En una de les cartes, d’octubre del 2024, Francesc advertia a Pérez Pueyo: “Busco alliberar-te de les intrigues mafioses”.
El prelat aragonès ja sembla donar per fet que l’Opus Dei recuperarà posicions a Torreciutat, després que la diòcesi designés un rector de la confiança del bisbat. La proposta feta pel comissari pontifici designat en el seu moment per Francesc és que el rector del santuari sigui nomenat pel bisbe, però dins d’una terna proposada per l’Obra. Pérez Pueyo demana tan sols que es retorni l’estàtua de la Verge i ha fet d’això la batalla en què no pensa recular. El Papa li va demanar en una carta del juliol del 2013: “No cedás”.
Que un Papa es refereixi d’aquesta manera, i de puny i lletra, a l’Opus, al·ludint a activitats de tipus “mafiós”, és excepcional. Deixa ben clar la poca sintonia que existia entre el Papa jesuïta i els seguidors d’Escrivá de Balaguer. Són conegudes les discrepàncies i la rivalitat històrica entre totes dues organitzacions catòliques, l’Obra i la Companyia de Jesús, probablement les més poderoses de l’Església. Aquest episodi ho corrobora.
Es dona el cas curiós que, en una de les cartes, Francesc es refereix a “una nova destinació” que li proposaran a Pérez Pueyo. Una afirmació que va alarmar el bisbe, que de seguida va demanar audiència al Papa. Sembla que des del Vaticà volien traslladar el bisbe a Ciudad Real, que estava vacant en aquell moment, per d’aquesta manera allunyar-lo de Barbastre.
Algú havia dit al Papa que el bisbe estava cansat del conflicte i volia deixar la diòcesi de Barbastre. Una maniobra que Pérez Pueyo va aturar explicant al pontífex que volia continuar al seu lloc. El serial de Torreciutat continua i només podrà culminar quan l’actual papa, Lleó XIV, prengui la seva decisió sobre el santuari.