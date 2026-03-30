Les dificultats per verificar les condicions de les «kellys» a les llars: «Si no obren la porta, no s'inspecciona»

CCOO i UGT avisen de les dificultats amb què topa Inspecció de Treball a l'hora de verificar les condicions laborals de les treballadores de la llar -conegudes popularment com a kellys- així com per avaluar problemes de salut laboral i actuar en cas d'assetjament sexual. Els sindicats denuncien que hi ha poc personal per fer les inspeccions i que no poden accedir a domicilis particulars, una realitat que demanen revertir.
El dia internacional de les cambreres de pis, les organitzacions recorden aquest dilluns la dificultat de fer revisions d'un entorn laboral format en la gran majoria per dones migrants. Així mateix, alerten que moltes de les empleades continuen amb "els mateixos problemes" que abans de la reforma del 2022. En aquest sentit, la secretària de la Dona i Treballadores de la llar de CCOO, Fany Galeas, lamenta en declaracions a l'ACN que no s'han resolt els conflictes referents als salaris, vacances, descans i regularització laboral.
"Teníem l'expectativa que canviaria", diu Galeas, que subratlla que els canvis normatius per establir l'obligatorietat de cotitzar per a tot el personal de la llar havia de millorar les condicions de les treballadores. La representant sindical apunta, però, que moltes continuen igual: "Pensàvem que hi hauria una millora en el sector, però la veritat és que no", ha alertat.
Des de CCOO, treballen conjuntament amb Inspecció de Treball, des d'on aborden les denúncies sobre totes aquestes situacions. Galeas assevera que les persones que més atenen són les que no tenen documentació i coincideix amb UGT a detectar el problema principal: hi ha poc personal d'inspecció de treball en aquest sector i no poden fer les inspeccions als domicilis de particulars. Això, diuen, impedeix que es puguin verificar les mesures de seguretat laboral.
D'aquesta manera tampoc hi ha cap via per actuar si, en lloc de tasques de neteja, a les treballadores les fan tenir cura de gent gran tot i no tenir les eines ni formació adequades. Una problemàtica que, tal com asseguren, cada vegada és més comuna en el sector.
Les treballadores de la llar, desprotegides davant l'assetjament sexual
Així mateix, la secretària de la Dona i Treballadores de la llar de CCOO ha avisat que les inspeccions de treball tampoc poden actuar ràpidament quan una treballadora denuncia alguna situació de salut laboral, de prevenció de riscos, o d'assetjament sexual. "Es fa la denúncia, però l'inspector arriba en aquella casa i només hi pot accedir si la persona a qui està cuidant t'autoritza a entrar", relata Galeas, que denuncia que la situació s'agreuja perquè la immensa majoria de treballadores són dones i sense papers.
Gairebé la meitat de les treballadores de la llar no estan donades d'alta
Un 41,6% les treballadores de la llar i les cures a Catalunya treballen sense estar donades d’alta a la Seguretat Social, segons dades anuals de l'Observatori de Treball. La proporció s’ha mantingut estable en els darrers tres anys.
Tot i això, continua en nivells inferiors als registrats amb anterioritat, ja que superava el 50% abans del canvi normatiu de 2012. Aleshores es va establir l’obligatorietat de cotitzar per tot el personal de la llar amb independència del nombre d’hores treballades.
Pel que fa a l’evolució, l’ocupació encadena dos anys de descens, amb una caiguda del 3,3% interanual fins a les 87.600 persones. Aquesta davallada es concentra, precisament, en les persones que treballen en alta a la Seguretat Social (-6%), que han experimentat descensos continuats en la darrera dècada.
Amb tot, el 96% són dones i més de la meitat són estrangeres de fora la Unió Europea. En total, hi ha 51.154 dones donades d’alta i el pes del sector en el total de l’economia catalana continua a la baixa i se situa en el 2,2%, atès que el conjunt de l’ocupació catalana ha crescut a diferència d'aquest sector.