L'hospital de Vilafranca, tancat fins a nou avís pels efectes dels aiguats de dissabte

Des d'aquest cap de setmana i fins d’aquí a tres setmanes –o fins que les instal·lacions tornin a estar plenament operatives–, l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, situat a Vilafranca del Penedès, romandrà tancat a causa dels danys causats pel temporal de pluges d’aquest passat dissabte. Des del Sistema d’Emergències Mèdiques, s'han habilitat 17 ambulàncies i traslladat els 71 pacients que hi havia ingressats a l’Hospital a altres centres sanitaris del territori.

El fort aiguat de dissabte va provocar acumulacions de fins a un metre i mig d’aigua a la planta inferior de l’hospital que van afectar, fonamentalment, els subministraments i els quiròfans del centre. La consellera de Salut, Olga Pané, ha explicat que les instal·lacions elèctriques i la presa d'aigua de l'hospital han quedat "severament afectades" i que no compten poden efectuar “reparacions immediates”.

A hores d’ara, ja s’ha pogut retirar tota l’aigua de l’interior i s’està treballant en el restabliment dels subministraments i en la reprogramació o reubicació de l’activitat d’intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes externes. A més, el CAP Nord de Vilafranca del Penedès restarà obert les 24 hores del dia i reforçarà el personal fins que l’Hospital recuperi plenament l’activitat.

Pané demana que la població que necessiti atenció de manera “no ajornable” es dirigeixi al CAP o bé a l’Hospital Residència Sant Camil, a Sant Pere de Ribes, i a l’Hospital Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú. El llistat de centres que han rebut pacients inclou: la Fundació Sanitària Sant Josep, l'Hospital de Bellvitge; l'Hospital Residència Sant Camil; l'Hospital d'Igualada; l'Hospital de Sant Boi; l'Hospital del Vendrell; l'Hospital de Viladecans; la Policlínica Comarcal del Vendrell; l'Hospital Sagrat Cor de Martorell; i el Centre Ricard Fortuny. L'Hospital Residència Sant Camil és el centre mèdic que ha rebut més persones, amb un total de 26.

Els efectes dels aiguats

Segons va informar Protecció Civil, la gota freda del dissabte va deixar més de 1.700 trucades als Bombers de la Generalitat i al telèfon d'emergències 112. La meitat dels avisos que van rebre els Bombers provenien de la regió d'emergències metropolitana sud, especialment de poblacions com Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

Els punts on s'ha registrat major quantitat d'aigua han estat Canaletes, a l'Anoia, i el Parc Nacional dels Ports, a les Terres de l'Ebre, on fa escassos dies transcorria un incendi que se saldava amb una mort i més de 3.000 hectàrees cremades. En aquests dos punts s'han registrat valors lleugerament per sobre dels 100 litres per metre quadrat, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.

Protecció Civil va enviar una alerta als telèfons mòbils de Catalunya –amb l’excepció de l'Alt Pirineu i l'Aran– informant-los de la dana que s'aproximava. A les 19.30 hores, la situació havia millorat i ja es podien fer desplaçaments i activitats a l'exterior, amb prudència. Tot i això, va mantenir-se la situació de perill a l'Empordà i al Pla de l'Estany, on el temporal va arribar més tard, i als municipis de Cubelles (Garraf) i Castellet i la Gornal (Alt Penedès), pel desbordament del riu Foix a causa del desembassament del pantà.

Els Bombers han aturat la recerca de les presumptes dues persones desaparegudes al riu Foix, a l’espera de nous indicis.