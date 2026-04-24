Llargues cues al centre de Barcelona per la regularització extraordinària de migrants

El procés de regularització extraordinària de migrants a Barcelona provoca imatges de llargues cues al centre de la ciutat, on centenars de persones intenten aconseguir fer el tràmit presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de la plaça de Sant Miquel, a tocar de la plaça Sant Jaume. La filera d'estrangers que esperen per poder iniciar el tràmit arriba fins al carrer Ferran i deixa una visible imatge de complicacions per a l'atenció ràpida de les peticions. Junts, el principal grup de l'oposició, denuncia manca de preivisió per part de l'Ajuntament de Barcelona a l'hora de dimensionar els recursos necessaris. Mentrestant, aquesta mateixa setmana el govern municipal presentava un dispositiu especial de "quatre centres integrals de suport a la regularització", formats per l'oficina de Sant Miquel, l'OAC de Monumental, però també el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de Barcelona (SAIER) i, a partir de la setmana passada, un altre punt a Hostafrancs. S'hi han "reforçat els serveis" i s'han contractat 70 persones, entre informadors, agents cívics, juristes i tramitadors.\r\n\r\n \r\n