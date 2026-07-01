Localitzen el cadàver d'una dona de 75 anys desapareguda a Sant Boi de Llobregat

Els Bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'una dona de 75 anys que havia desaparegut a Sant Boi de Llobregat. Ahir, pels volts de les sis de la tarda, van rebre un avís informant que la dona havia sortit de casa i no havia tornat. Després de rebre l’avís, els Bombers de la Generalitat van desplegar un dispositiu de recerca que es va mantenir actiu durant tota la tarda i la nit del 30 de juny i que s’ha reprès aquest matí.\r\n\r\nSegons indiquen a través d'un comunicat, les gestions d’investigació dels Mossos d’Esquadra van permetre situar l’última connexió del telèfon mòbil de la desapareguda a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat, dins del terme municipal de Sant Boi de Llobregat. Finalment, a primera hora del matí, el cos de la dona desapareguda ha estat localitzat sense vida en aquesta localització.\r\n\r\nDurant tot el temps en què ha estat en marxa l'operatiu, els Bombers de la Generalitat hi han mobilitzat més d’una vintena de dotacions, entre les quals van treballar efectius del Grup Caní de Recerca i de la Unitat de Drons dels Mitjans Aeris.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nEl xoc d’un autocar contra la Diputació de Lleida deixa 44 ferits, cinc molt greus Àlvar Llobet i Sotelo\r\n\r\n