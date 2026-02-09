Marc Ribas s'aventura amb un nou local a Barcelona: «Tradició, qualitat i memòria»

Marc Ribas sembla omnipresent i els seus restaurants es van expandint per la capital catalana. La seva presència a El Ciri, el seu restaurant situat a Terrassa, les aparicions a el Cuines i presentar Joc de Cartes, fa semblar que no para. Però això no és tot, el mes de novembre va obrir les portes del Pamb al carrer de València i ara està remodelant un local del barri de Gràcia per obrir-ne un segon.
En un vídeo penjat a les xarxes es veu com Marc Ribas entra al futur Pamb del carrer de Verdi, número 15, i com els operaris treballen de valent per posar-ho tot a lloc. La característica d'aquest segon Pamb és que hi haurà llocs per a seure, al contrari de l'originari. El del carrer de València, número 203, amb confluència amb Enric Granados, Ribas assegura que s'utilitzarà com a "banc de proves o laboratori", mentre que en el nou es podrà degustar de manera tranquil·la a la barra o asseguts amb una taula davant.
Els entrepans com a punta de llança
L'objectiu de Pamb és reivindicar el menjar ràpid tradicional català, és a dir, els entrepans. Però aquests no són com qualsevol, Ribas vol fer honor a la feina dels forners, dels pagesos, als productes de la terra i a la gent. Per exemple utilitzant l'oli d'oliva verge extra de Salar d'Arbucies, productes locals com la llonganissa, el fuet o el pernil dolç. A més, tot i que l'establiment girarà entorn els entrepans, també es podrà fer un tast d'aquells àpats de forquilla tradicionals catalans com mandonguilles, fricandó o pollastre rostit.
Així doncs, el producte serà similar al que ja es pot comprar al carrer de València, però mentre aquest espai s'assimila més a una xarcuteria on compres i marxes, l'establiment de Verdi serà per seure i gaudir, ja que està previst que hi hagi espai per a fins a cinquanta persones.
Productes estrella del carrer de València
Tot i que encara no se sap quins seran els plats del Pamb de Verdi, sí que coneixent els plats del primer local es pot fer una idea. Els Pamb, amb el nom de la casa, és un entrepà de forquilla inspirat en la clotxa de les Terres de l’Ebre. Té diferents varietats que es poden triar: el PambFricandó, el PambPollastrerostit o el PambMandonguilles, per exemple. També tenen altre clàssic que fa homenatge a la ciutat de Barcelona: el BKN, una reinterpretació de Marc Ribas del clàssic biquini barceloní fet amb pa de motlle de pagès que durà pernil cuit súmmum Ral d’Avinyó brasejat amb formatge tendre de llet crua de vaca Muu Bee.
Un altre plat que crida l'atenció són les torrades D.O.P. de pagès que juguen amb el nom del local i les torrades més típiques dels esmorzars catalans: Pambtomaquet, Pambllonganissa i altres clàssics catalans fets amb productes locals.
Per últim, també es podran demanar planxats de pa de coca, amb embotits i formatges artesans de municipis diferents. Es pot triar entre el d’Olot, fet amb baiona de porc del Duroc Can Corominas i bitxo de Girona confitat amb formatge de vaca de pasta cuita i escorça rentada d'El Pilós MuuBee.
I també hi ha la versió d’Organyà, fet amb pa de fetge (papada i fetge de porc) d'Obach i bitxo de Girona confitat d'Alt Urgell amb formatge de cabra madurat de Bauma.