Maten a trets un exassessor del govern ucraïnès a les portes d'una escola de Madrid

Andriy Portnov, exassessor del govern ucraïnès entre el 2010 i el 2014 del president prorús Víktor Ianukóvitx, ha estat assassinat a trets a l'entrada del Col·legi Americà de Pozuelo de Alarcón (Comunitat de Madrid) després de deixar-hi les filles, al voltant de les 9.15 hores d'aquest dimecres. Fonts policials han informat diversos mitjans que treballen amb la hipòtesi principal que s'hagi tractat d'una venjança en mans d'un sicari.

Segons el Ministeri de l'Interior, diverses persones li han disparat com a mínim cinc trets a l'esquena i al cap quan es disposava a pujar al seu cotxe. Els autors han fugit cap a una zona boscosa. S'han desplaçat al lloc dels fets agents de la Policia Científica i del grup V d'homicidis, que s'ha fet càrrec de la investigació.

Portnov, que està acusat de corrupció i malversació pels Estats Units, va treballar pel govern ucraïnès derrocat en la Revolució de Maidan del 2014, que van acabar amb la destitució de Ianukóvitx i la seva marxa del país després d'enfrontaments mortals a Kíiv entre els manifestants i l'exèrcit d'Ucraïna. Els manifestants protestaven contra la finalització de l'acord d'associació amb la Unió Europea que havia aprovat el govern anterior i s'ha convertit en un símbol històric per a la UE, alhora que es considera l'inici del conflicte bèl·lic entre Ucraïna i Rússia.

Portnov havia ocupat càrrecs destacats del govern de Ianukóvitx, com el de cap del Departament Jurídic de l'Administració Presidencial. Va ser una figura clau en la redacció de les anomenades "lleis de la dictadura" que van restringir drets civils. Després de la caiguda del govern prorús va residir a Rússia i a Viena.

L'exministre va ser investigat per malversació de fons i per vulnerar els drets humans, amb lleis repressives contra els manifestants i amb joc brut per a l'annexió de Crimea a Rússia. Aquesta segona part també va ser investigada per la UE. Va constar a la llista d'alts funcionaris sancionats per la Unió Europea, tot i que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea el va acabar exonerant.

El Departament del Tresor dels Estats Units també li va imposar sancions que van impedir que fes cap mena de transacció comercial amb empreses nord-americanes. El 2019 va tornar a Ucraïna malgrat les investigacions obertes contra ell per corrupció i per delicte de traïció. Posteriorment es va traslladar a Madrid.