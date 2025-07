Més de 150.000 persones a l'Orgull barceloní marxen «contra l'onada reaccionària»

Desenes de milers de persones (200.000 segons l'organització, 150.000 segons la Guàrdia Urbana) han participat aquest dissabte a la tarda en la manifestació del Pride Barcelona 2025, pel centre de la ciutat.

La marxa, com sempre festiva, ha reivindicat “la cultura LGBTI+” i la diversitat contra “la censura i l'onada reaccionària” en un context d'auge de l'extrema dreta, també en les xarxes socials, que alimenta discursos d'odi contra el col·lectiu.

La rua de carrosses i manifestants ha recorregut el centre de Barcelona, des de la plaça Universitat fins a l’Arc de Triomf, on s’ha llegit el manifest i s’ha celebrat un concert.

Els assistents polítics a la manifestació

A la mobilització hi han assistit l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, qui ha recordat que han presentat candidatura perquè Barcelona aculli el WorldPride de 2030 i ha confiat que esdevindrà un indret on "arreplegar les lluites de tot el planeta en defensa de la llibertat".

La consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, també ha assistit i s’ha compromès a “continuar desplegant” una agenda pública “en defensa d’una societat justa i veritablement democràtica”, que defensi “el dret a viure amb dignitat i sense por, el fet a estimar com cadascú vulgui i, sobretot, el dret a ser”.

La ministra d’Igualtat Ana Redondo ha anunciat que el Consell de Ministres aprovarà dimarts dues estratègies perquè els ministeris tinguin en compte els drets del col·lectiu LGTBI. Concretament, s'aprovarà una "estratègia trans" i una "estratègia LGBTI" amb l'objectiu que siguin transversals a la feina de tots els departaments del govern espanyol.

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha assistit a la manifestació i ha assegurat que l'Orgull és un dia per “reivindicar un any més que tothom és lliure d’estimar com vulgui”, però també “una manifestació clara de rebuig a tots aquells que ens volen portar anys enrere en matèria de drets”.