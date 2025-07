Més de 17 quilòmetres de retenció a l'AP-7 per un camió avariat

🔴 A l'AP-7 es manté tallat el carril dret a Montmeló en sentit sud per un camió #avariat. Hi ha retencions de Llinars a Montmeló i també afecta la C-60 a la Roca del Vallès



🟡 A la possible alternativa, a la C-32, hi ha lentitud de Cabrera a Cabrils i de Vilassar a Alella pic.twitter.com/tSrYdumF7V