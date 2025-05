Més de 20 quilòmetres de cues a l'AP-7 en una operació tornada del pont marcada per la pluja

L'AP-7 acumula uns 20 quilòmetres de retencions en diferents trams aquest diumenge al migdia en una operació tornada del pont de l'1 de maig marcada pel risc de tempestes fortes. Destaquen els 5,5 quilòmetres d'aturades a Maçanet de la Selva, els 5 quilòmetres de congestió a Vilafranca del Penedès o els 4 quilòmetres de cua a Sant Celoni, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

Altres vies amb complicacions són la C-31, amb 5 quilòmetres de retencions entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro; i la C-65, amb 3 quilòmetres de circulació lenta a Llagostera, a la Costa Brava. En paral·lel, l'N-240 presenta 4 quilòmetres d'aturades a Montblanc i l'N-II, 5 quilòmetres de circulació intensa a Figueres.

"Demano molta prudència i responsabilitat al volant en aquesta operació retorn amb motiu del pont de l'1 de maig, especialment en aquelles zones on hi ha previsió de pluges intenses", ha assenyalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un missatge a X. Al seu torn, Trànsit ha avisat que l'operació tornada pot veure's condicionada per la pluja, ja que pot ser que no es puguin obrir els carrils addicionals previstos a l'AP-7 i la C-32. Per tot plegat, Trànsit recomana avançar o posposar el retorn, i evitar l'hora punta de 18:00 a 20:00 hores.