Més de 200 professors critiquen la política de personal de la UB per «anar en detriment del talent i l’excel·lència»

Prop de 250 docents de la Universitat de Barcelona (UB) han fet públic un Manifest per l’excel·lència en què critiquen la política de docent i investigador de la institució acadèmica, “molt centrada en l’estabilització interna i la suficiència, en detriment d’una aposta decidida per la captació de talent i l’excel·lència acadèmica”. Els signants consideren el model de gestió del personal ha facilitat “dinàmiques endogàmiques”.
Els professors alerten contra “els processos de promoció (especialment l’accés a les càtedres) continuen prioritzant l’antiguitat dels serveis prestats i l’acumulació d’hores de docència més que el reconeixement de trajectòries de lideratge i d’excel·lència en recerca i transferència”. Demanen superar un model que consideren basat “en la mera suficiència” i asseguren: “Fer molt i fer poc no pot tenir el mateix reconeixement”.
Els signants proposen un decàleg de mesures que proposen a l’equip rectoral -que dirigeix el rector Joan Guàrdia- en el qual reclamen establir l’excel·lència com a principi rector efectiu, l’establiment d’un barem transparent, vinculant i orientat al mèrit diferencial en concursos i promocions, una “transparència real” dels processos de selecció i promoció del personal docent i investigador (PDI) i que es prioritzi l’accés a la universitat a través de programes d’excel·lència en recerca, com són els Ramón y Cajal o Serra Húnter.
Un punt que genera moltes tensions és el referent a la promoció de càtedres. Segons els signants, actualment només el 10% (5 de 50 en la convocatòria del 2025) prioritza criteris d’excel·lència, mentre que el 90%se centra en els serveis prestats. El manifest reclama un “debat necessari i inajornable sobre el model universitari, el seu finançament, la seva organització” i reclamen al govern de la UB una “voluntat real de transformació”.
Entre els signants hi ha un clar predomini dels docents de facultats científiques: Física, Ciències de la Terra, Química i lectors vniculats als grans programes de recerca.