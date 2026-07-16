Més de la meitat de les marques de cotxe ja tenen manuals digitals en català

Les marques de cotxes Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep i Lancia ja han publicat manuals d'ús i manteniment d'alguns dels seus darrers models en català. Amb la suma d'aquestes, el nombre total de vehicles amb manuals digitals disponibles en la llengua catalana ascendeix fins als 322 models, xifra que representa un augment del 209% respecte al 2024 i del 68% respecte a l'any passat. Quant al total, el percentatge de marques d'automòbils que actualment disposen de manuals en català és del 65,2%.
Els nous models que ara se sumen a tenir manuals en català són l’Abarth 600, els Alfa Romeo Juniori Tonale, els Grande Panda, Panda LCE, Topolino, 600, Qubo L, Ulyssei Nuova 500, de Fiat; els Nuovo Doblòi l’Scudo, de Fiat Professional; els models Avenger, Avenger MCAi Compass J4U, de Jeep; i el Lancia Nuova Ypsilon.
La fita és fruit de l'entesa assolida amb el Departament de Política Lingüística. En concret, les accions s’inscriuen en el marc del Pacte Nacional per la Llengua referent al mercat, el consum i els serveis, l’objectiu general del qual és que es puguin dur a terme en català totes les activitats de consum.
En aquest sentit, la disponibilitat de manuals digitals en català compleix amb els objectius específics de garantir la presència normalitzada del català en l’etiquetatge i les informacions d’ús i maneig dels béns i productes; vetllar pel respecte als drets lingüístics dels consumidors; incrementar l’ús del català en el terreny del comerç i els serveis, i promoure que les empreses aprofitin la llengua catalana com a eina per millorar les relacions amb els seus públics.
Audi, la marca amb l'oferta més àmplia
Així, d’un total de quaranta-sis marques de turismes associades a l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC), trenta -un 65,2%- ja disposen de manuals digitals en català, sigui al web, a l’aplicació mòbil i/o a l’ordinador de bord. De major a menor, les marques amb l’oferta més àmplia de manuals són Audi (62), Lexus (39), Toyota (37) i Volkswagen (30).
Dels deu models de cotxes més venuts durant el primer semestre de 2026 -Dacia Sandero, Seat Ibiza, Toyota Corolla, Peugeot 208, Toyota C-HR, MG ZS, Seat Arona, Peugeot 2008, Toyota Yaris Cross i Hyundai Tucson- un 90% té manual de propietari a disposició dels usuaris. I, de les deu marques amb nombre absolut d’unitats més venudes -Toyota, Volkswagen, Seat, Renault, Kia, Peugeot, Dacia, Hyundai, Mercedes-Benz i BMW- el percentatge de marques amb manuals en català representa el 60%.
La presència del català als webs del sector
Pel que fa a la llengua als webs de les marques del sector automobilístic, Volkswagen ha estrenat una pàgina d’atenció al client en llengua catalana, on s’inclou un telèfon gratuït que ofereix, també, atenció oral en català. D’altra banda, i tal com va anunciar el Departament de Política Lingüísticafa uns mesos, Ebro publicarà pròximament la versió catalana completa del seu web.