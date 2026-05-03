Juan Mateos, reconegut col·leccionista d’art català contemporani, ha mort als 92 anys, segons han informat aquest diumenge la seva família i la galeria d’art Canals, de Sant Cugat del Vallès. Mateos estava considerat un dels grans col·leccionistes d’art català contemporani, especialment pels seus vincles amb creadors del segle XX, ja que la seva col·lecció es va iniciar a principis dels anys 80 i inclou obres de diverses disciplines com la pintura, l’escultura, el tapís o el gravat.\r\n\r\nAl llarg de la seva trajectòria va mantenir una estreta relació amb artistes com Antoni Tàpies, Josep Grau-Garriga, Albert Ràfols-Casamada, Josep Maria Subirachs, Joan Josep Tharrats, Daniel Argimon, Maria Girona o Josep Guinovart. Mateos ha estat especialment reconegut per la seva dedicació als principals creadors de l’art català contemporani, consolidant al llarg dels anys una col·lecció amb obres representatives de diferents llenguatges i disciplines artístiques.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCultura\r\nQuan la música somia Gaudí: un viatge sonor al seu univers Guillem Maneja Juvanteny\r\n\r\n