El periodista Diego Carcedo ha mort aquest diumenge de Pasqua als 86 anys d'edat a Madrid, segons ha informat l'Associació de Periodistes Europeus (APE), de la qual era president. Carcedo va ser director dels Serveis Informatius de TVE, director gerent de Relacions Internacionals de RTVE i director de RNE.
Carcedo va nàixer a Canagas d'Onís, a Astúries, el 24 de març de 1940. El periodista va tenir una llarga carrera professional als mitjans de comunicació. Tot i que va començar la seva trajectòria a la premsa escrita, després es va convertir en una figura clau de la ràdio i la televisió dintre de RTVE.
Concretament, va ser corresponsal a l'estranger de TVE, el màxim responsable de RNE entre 1991 i 1996 i membre del consell administratiu de RTVE entre 1996 i 2007. A més, el 2018 va presidir el Comitè d'Experts per a proposar els membres del consell administratiu de RTVE.
Al llarg de la seva vida, va rebre diferents reconeixements com ara el Premi Cirilo Rodríguez (1985), l'Antena d'Or extraordinària (1992) i el Premi APEI de l'Associació d'Informadors de Ràdio i Televisió (1996). A banda, va escriure Fusiles y claveles (1999) i Entre bestias y héroes (2011).