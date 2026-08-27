Mor Ratko Mladic, el genocida serbi conegut com el «carnisser de Bòsnia»

L'ex comandant serbi de Bòsnia Ratko Mladic, conegut popularment com "el carnisser de Bòsnia" i condemnat el novembre de 2017 per crims de guerra i de lesa humanitat comesos durant el conflicte armat (1992-1995), ha mort aquest dijous als 84 anys en una presó de la Haia.\r\n\r\nMladic, condemnat a cadena perpètua pel Tribunal Penal Internacional per a l'Antiga Iugoslàvia (TPIY) després de ser declarat culpable de deu càrrecs, entre ells el del genocidi en Srebrenica; havia sofert diversos vessaments cerebrals mentre es trobava entre reixes.\r\n\r\nLa seva família havia sol·licitat al tribunal que pogués rebre tractament a Sèrbia, una petició també elevada recentment pel president serbi, Aleksandar Vucic, si bé finalment Mladlic ha mort aquest dijous, segons ha recollit la cadena de televisió pública sèrbia, RTS.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInternacional\r\nI la dreta europea, com s'ho fa amb els ultres? Pep Martí i Vallverdú\r\n\r\n