Mor un jove després de caure des del segon pis del centre comercial del Maremagnum

Un jove ha mort el matí d'aquest dimarts després de caure des del segon pis del centre comercial Maremagnum de Barcelona. Tal com ho ha avançat El Caso i han confirmat fonts policials a Nació, la víctima és un home d'entre 20 i 30 anys que ha perdut la vida in situ, i els investigadors enfoquen el cas com un accident o un suïcidi, però no descarten cap hipòtesi.

Concretament, els fets han succeït a les 10:53 hores a la part del passeig d'Ítaca, entre el centre comercial i l'Aquàrium, i han actuat diversos efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Policia Portuària. Si bé, no han pogut fer res per salvar la vida a la víctima després de patir una aturada cardiorespiratòria i diverses lesions de gravetat.

La Unitat d'Investigació de la comissaria del districte de Ciutat Vella dels Mossos ha obert diligències i la zona ha quedat acordonada fins que ha arribat la comitiva judicial i ha autoritzat l'aixecament del cadàver per traslladar-lo al forense i fer l'autòpsia. D'altra banda, agents dels Mossos han inspeccionat el recinte a la recerca de proves, però no consten indicis de criminalitat.