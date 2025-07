Tres ferits per una explosió de pirotècnia en un espectacle del Grec a l'Arc de Triomf

Una explosió de pirotècnia fora de l'àrea de seguretat va provocar el diumenge passat tres ferits lleus entre el públic de l'espectacle Interferència 02, en el marc del festival Grec a l'Arc de Triomf de Barcelona. Les víctimes van necessitar atenció mèdica al lloc dels fets i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha obert una investigació per esclarir què va fallar. Una investigació que l'Ajuntament, que s'ha posat a disposició dels ferits, segueix de prop.

Segons va avançar el Tot Barcelona i han confirmat a l'ACN fonts de l’ICUB, un petard va esclatar fora de l’àrea de seguretat establerta. Els organitzadors asseguren que van complir amb tots els requisits i protocols exigits a aquest tipus d’espectacles i ara esperen el resultat de l'anàlisi interna per concretar què va passar.

Concretament, l'accident es va produir cap a les 21:20 hores i l'ICUB al·lega que hi va haver una fallida tècnica. Un dels afectats que va ser atès per la Creu Roja ha explicat al Tot Barcelona que va sentir un fort cop dins l'orella. Això li va provocar una afectació al timpà i no té garantit que pugui recuperar l'oïda totalment.

Interferència 02: Breu inici d’aproximació a l’acomiadament del trajecte comtal per la porta de l’arc del darrere. Trajecte a 110 bpm és una nova acció del projecte Teatres de campanya, creat pel músic, escenògraf i artista interdisciplinari Marc Salicrú. Salicrú també participarà en la pròxima edició de Fira Tàrrega, que se celebra entre l'11 i el 14 de juliol a la capital de l'Urgell.