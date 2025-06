Mor un motorista en un accident amb un microbús a Subirats

Un motorista ha mort en un accident de trànsit amb un microbús a Subirats (Alt Penedès). Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 14.14 h d'aquest dissabte d'un xoc entre una moto i un microbús a la C-243a.

Per causes que encara s’estan investigant, es va produir una col·lisió per envestida entre un microbús i una motocicleta. A conseqüència de l’impacte, el motorista va resultar ferit crític i va ser traslladat en helicòpter a l’Hospital de Bellvitge, on posteriorment va morir.

Es tracta d’un home de 43 anys, O.J.L., veí de Piera. Pel que fa als ocupants del microbús, quatre persones van resultar ferides lleus, dues d’elles traslladades a l’Hospital de Vilafranca del Penedès i les altres dues, a l’Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes.

Amb aquesta víctima són 69 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, 23 de les quals són motoristes.

Arran del sinistre, es van activar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions de Bombers de la Generalitat i quatre unitats terrestres i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l’afectació viària, la C-243a va romandre tallada.