Mor una dona en un incendi a casa seva a Barcelona

Una veïna de 54 anys del barri de Trinitat Vella de Barcelona ha mort a primera hora del matí d'aquest divendres en un incendi a casa seva, tal com ha informat l'Ajuntament a diversos mitjans. La dona ha quedat atrapada per les flames i el fum al pis del número 4 del carrer de Torrent de Perera i els serveis d'emergències no han pogut fer res per salvar-li la vida.

Concretament, els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'incendi pels volts de les 7:00 hores i els Bombers de Barcelona hi han enviat cinc dotacions. A banda, hi han actuat tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Guàrdia Urbana. Ara els Mossos investiguen les causes de l'incendi per esclarir si ha estat accidental.

Hi haurà ampliació.