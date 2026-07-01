Mor una veïna de Cabrera d'Anoia en un xoc frontal amb un camió

Aquest dimecres ha mort una veïna de Cabrera d'Anoia, de 50 anys, en un xoc frontal entre el cotxe que conduïa i un camió al quilòmetre 0,5 de la carretera BV-2244, en terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès). El Servei Català de Trànsit ha explicat que l'avís del succés s'ha rebut a les 13.24 h.\r\n\r\nLes autoritats competents encara estan investigant les causes de la col·lisió. Arran del sinistre, que ha obligat a tallar la calçada en tots dos sentits fins a les quatre de la tarda, s'han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Segons les dades provisionals de Trànsit, des de principi d'any 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 26 de les quals eren ocupants de turismes, furgonetes o camions.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nDos morts i un ferit greu en un accident de cotxe a Poblenou després d'una persecució policial\r\n\r\n