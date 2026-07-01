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Mor una veïna de Cabrera d'Anoia en un xoc frontal amb un camió

Societat

  • Captura de pantalla del punt on s'ha proudit l'accident -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de juliol de 2026 a les 18:52

Aquest dimecres ha mort una veïna de Cabrera d'Anoia, de 50 anys, en un xoc frontal entre el cotxe que conduïa i un camió al quilòmetre 0,5 de la carretera BV-2244, en terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès). El Servei Català de Trànsit ha explicat que l'avís del succés s'ha rebut a les 13.24 h.

Les autoritats competents encara estan investigant les causes de la col·lisió. Arran del sinistre, que ha obligat a tallar la calçada en tots dos sentits fins a les quatre de la tarda, s'han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Segons les dades provisionals de Trànsit, des de principi d'any 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 26 de les quals eren ocupants de turismes, furgonetes o camions.

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