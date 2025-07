Multa de 200 euros per dur l’adhesiu «CAT» a la matrícula, tot i estar permès

El passat divendres, la Policia Local de Benicàssim va sancionar il·legalment una conductora per circular amb l’adhesiu “CAT” damunt del distintiu europeu a la matrícula del seu automòbil. Segons consta a l’acta administrativa tramesa, el motiu de la denúncia és “Circular amb el vehicle reservat les quals plaques de matrícula tenen incorporats signes o altres caràcters diferents dels establerts reglamentàriament”.

La multa de 200 euros va imposar-se amb la conductora absent i malgrat que el ministeri de l’Interior reconeix, des del 31 de juliol del 2022, que tapar la “E” espanyola no és sancionable. L’argument de l'agent és que s’obstaculitza la identificació del vehicle, si bé, l’estat espanyol és l’únic de la Unió Europea amb quatre dígits i tres lletres a la matrícula, de manera que l’adhesiu no pot dur a confusió.

L’any 2000, les matrícules dels vehicles van incorporar la bandera europea i la “E” d’Espanya arran d’una reforma del govern de José María Aznar. La decisió va topar amb una forta oposició als Països Catalans, al País Basc i a Galícia, on milers ciutadans van optar per col·locar identificadors propis, com CAT, EH i GZ. La primera multa a Catalunya és del novembre del 2000 a un conductor a Guissona, que finalment va quedar sense efecte. Tanmateix, l’acció de lluny va propiciar-la el president Jordi Pujol, que va col·locar “CAT” al damunt de la matrícula dels cotxes oficials de la Generalitat de Catalunya.

L’actual llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària només preveu com a infracció que la matrícula presenti “obstacles que impedeixin o dificultin la lectura o la identificació”, per exemple, que estigui mal posicionada, trencada o insuficientment il·luminada, però no fa cap referència expressa a la lletra del país. És per això que la interpretació de les autoritats respecte a l'aplicació de la normativa varia i que, en molts casos, com en aquest, s’al·ludeix a la il·legibilitat.