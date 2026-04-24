Neix el CaixaResearch Institute de la Fundació la Caixa, primer centre de recerca en immunologia de l'estat espanyol i Portugal

Aquests dies es respira satisfacció a la Fundació la Caixa, una de les institucions del país que treballen més amb una visió a llarg termini. Aquest divendres, s’ha inaugurat el CaixaResearch Institute, que serà un dels projectes emblemàtics de la Fundació. El rei Felip VI ha presidit l’acte al costat del president de la Generalitat, Salvador Illa, i Isidre Fainé, president de la Fundació la Caixa. El centre és el primer especialitzat en la recerca de la immunologia a l’estat espanyol i Portugal, i un dels primers a Europa.
Ni el rei ni el president Illa han intervingut en l’acte. Isidre Fainé ha subratllat la fidelitat del projecte al que eren els valors fundacionals de la Caixa que va fundar fa 120 anys Francesc Moragas, un home obsedit pels problemes de la salut, que es va plasmar en institucions com la Clínica de Santa Madrona, l’Empar de Santa Llúcia, dedicat als cecs, i l’Institut Antituberculós.
Fainé ha recordat l’aposta feta per la Fundació en el camp de la ciència, amb el suport donat a l’estudi de les malalties infeccioses (IrsiCaixa) o el càncer (Institut d’Oncologia de Vall d’Hebron) o com factors climàtics i socials impacten d eple en la salut (Institut de Salut Global). Ha mostrat la confiança donada als cinetífics que es vincularan al projecte i ha fet una crida als joves perquè evitin caure en “l’esceptisisme apàtic i estèril” i contribueixin al “progrés de la humanitat”.
Josep Tabernero, cap del Comitè Científic de l’Institut, ha explicat els objectius de la institució, que tindrà una mirada científica transversal per entendre millor el sistema immunitari i com impacta en malalties molt diferents. Ha subratllat el concepte d’una ciència excel·lent i col·laborativa perquè el centre “no pretén funcionar sol sinó col·laborar amb un seguit d’instituts de recerca que generin sinèrgies”. Com ha explicat, i assenyalen aquests dies des de la Fundació, l’Institut vol impactar directament en la millora de la vida de les persones, accelerant al màxim la distància entre les grans descobertes i el seu trasllat als medicaments.
En l’acte també hi eren l'expresident de la República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa (el centre té vincles amb la comunitat científica lusitana), la ministra de Sanitat, Mónica García, la consellera d’Investigació, Núria Montserrat, la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, l’editor de La Vanguardia i vicepresident de la Fundació, Javier Godó, així com personalitats de la societat civil, com el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, o el d ela Cambra de Barcelona, Josep Santacreu.
Una comunitat científica sense compartiments estancs
El projecte s’ha enfocat des de la primera hora cap a la creació d’un equip de professionals que treballi connectant disciplines i sense compartiments estancs. El Caixa Research disposa de moment de cinc grups investigadors i se n’incorporarà de manera immediata un de sisè, centrat en l’envelliment i la seva vinculació al sistema immunitari. El bioquímic argentí Gabriel Rabinovich, descobridor de les funcions de galectines (proteïnes que fan d’interruptors del sistema immunitari al detectar sucres de la superfície cel·lular) dirigeix un equip que estudiarà com manipular aquest mecanisme per obrir noves vies terapèutiques en càncers i inflamacions.
El neuròleg Josep Dalmau (Hospital Clínic, a on continuarà vinculat) és un altre investigador sènior, reconegut per descobrir diversos síndromes d’encefalitis autoimmunes. Gemma Moncunill treballarà en vacune si malalties infeccioses. Héctor Huerga, expert en estudiar les mutacions en cèl·lules mare de la sang, dirigirà un altre grup. María Martínez López és especialista en les cèl·lules immunes que es troben a la pell i les mucoses per preveure amenaces. Maria Mittelbrunn (Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa) s’incorporarà en breu per a l’estudi d el’envelliment del sistema immunitari.
S’ha volgut també que l’edifici tingués la seva singularitat. Està situat a tocar del Parc de Collserola, sense impacte visual en l’entorn i amb tots els criteris de sostenibilitat. Són 20.000 metres quadrats en dos edificis, just al davant d’un altre referent del CaixaBank més científic, el Cosmocaixa. El centre, que ha suposat una inversió de 100 milions d’euros, està dotat d’instal·lacions capdavanteres i tindrà capacitat per reunir 500 professionals, la majoria d’ells científics, que faran recerca de forma transversal per desxifrar les claus del sistema immunitari. El CaixaResearch té un pressupost per aquest any de 10 milions d’euros.