Nova estafa per als pensionistes: la Seguretat Social alerta d'una carta trampa

Si reps aquesta carta, no li facis cas, és una estafa. Aquesta és l'alerta que ha emès la Tresoreria General de la Seguretat Social per a tots els pensionistes a l'Estat. I és que han detectat una carta trampa que circula pel servei de codi postal i que és un frau.
Es tracta d'una estafa de suplantació de l'administració pública. En aquest cas, els estafadors es fan passar per la Tresoreria General de la Seguretat Social, un servei del Ministeri de Treball que s'encarrega de gestionar les funcions comunes de les diferents entitats que gestionen el sistema de Seguretat Social.
Concretament, els falsos emissors fan referència a una nova llei sense especificar i a un atac informàtic -fals- als sistemes d'Hisenda. Per aquests dos motius, diuen que han perdut les dades de molts ciutadans i demanen que se'ls facilitin fotografies del DNI, un extracte bancari i l'últim cobrament de la pensió de la jubilació.
Tot plegat, amb la promesa d'incrementar la pensió entre 75 euros i 150 euros al mes en funció de cada cas. Finalment, deixen una adreça de correu electrònic per enviar aquestes dades, que pot variar en funció del lloc de residència.
Sigui com sigui, la Tresoreria General de la Seguretat Social informa que és una carta falsa i que mai demanaran les dades que s'hi demanen. I, encara menys, per correu postal. Per tant, convé no fer cas al text i presentar la carta a la comissaria més propera.
La pensió mitjana que cobra un jubilat a Catalunya el 2026
L’augment de les pensions a Catalunya es calcula segons la normativa estatal i es basa principalment en la variació mitjana de l’IPC, per evitar la pèrdua de poder adquisitiu. L'augment de l'IPC dels darrers dotze mesos és d'un 2,66%, i per tant a partir d'aquesta dada cal fer els càlculs.
Així doncs, de cara a l'inici de 2026 la prestació mitjana de jubilació s'ha situat en els 1.547,21 euros (uns 35 euros més que la mitjana estatal) amb 1,2 milions de beneficiaris. En concret, això suposa uns 572 euros més a l'any per a una pensió mitjana de jubilació.