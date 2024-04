D'on vindran les roses de Sant Jordi?

La diada de Sant Jordi és una de les jornades més significatives de la cultura catalana. Regalar una rosa o un llibre reforça els vincles amb les persones del nostre entorn més pròxim, convertint el 23 d'abril com un dels dies més esperats i especials per a molts. Rebre un obsequi al llarg de la jornada és un motiu de felicitat i, per això, la majoria de catalans compren aquestes flors any rere any per als més apreciats per a ells.

Aquest 2024, es calcula que fins a set milions de roses es vendran en establiments de tot Catalunya, un 20% més que en l'any anterior segons preveu Mercabarna-flor. D'aquest total, però, només un 1% estarà produït a casa nostra, ja que la majoria de roses que es venguin procediran principalment de Colòmbia, però també de l'Equador i els Països Baixos.

El president del Gremi de Majoristes deMercabarna-flor, Miquel Batlle, apunta que el motiu principal de la falta de producció local és la manca de "relleu generacional" als camps catalans. "Hi ha el terreny per cultivar, però no hi ha gent que ho faci”, afegeix. A més, els pagesos catalans remarquen també la falta de rendibilitat en les roses i insisteixen que aquest podria ser "l'últim any" de producció nacional.

No obstant això, Joan Pons, un dels propietaris de Flors Pons, va comentar a Nació que l'última productora catalana intentaria sobreviure davant la desigualada situació econòmica amb els països estrangers, i que reduirien encara més les 40.000 flors produïdes aquest 2024 si fos necessari. En la mateixa entrevista, Antoni Bertran, propietari de Flors Bertran, comentava que els costos de producció a llocs com Colòmbia són infinitament inferiors i que, juntament amb un clima més favorable, impossibiliten la possibilitat de competir contra ells.

Davant d'aquesta situació, el mercat català s'ha hagut de reinventar. El florista Josep Reig, de Reigmat Flor, ha explicat que “també es venen les plantes de roser, perquè és una manera d’allargar el Sant Jordi a casa” a causa del fet que és un article que aguanta més dies. Tot i això, Reig ha dit que la rosa vermella és la que té més sortida, “entre el 90 i 95%” de vendes, ha xifrat, encara que “s’agafa d’un altre color per acompanyar-la”.